OBJAVLJENA PROGNOZA ZA VIKEND: Toplo i sunčano, a od pondeljka OBILNE I DUGE JESENJE KIŠE

Meteorolog Marko Čubrilo objavio je detaljnu vremensku prognozu za naredni period, a dobra vest je da ćemo ovog vikenda moći da uživamo u toploj suboti i nedelji. Kako kaže, posle toga stižu obilne, jesenje kiše.

- U petak jutro ponovo hladno, posebno na središnjim i zapadnim pedelima gde će ponegde biti i magle. U toku dana pretežno sunčano i malo toplije nego ovih dana, tokom dana u košavskom području počinje umeren do jak, jugoistočni vetar. Jutarnji minimum od -3 do +4 stepena Celzijusa,a dnevni maksimum od +14 do +18 stepeni Celzijusa. Za dolazeći vikend još toplije obzirom da će se preko nas uspostaviti strujanje još toplijeg vazduha iz Mediterana. Jak ciklon će do ponedeljka uveče svoj hladan front zadržavati zapadnije od nas - kaže Čubrilo.

Jutra će biti manje hladna uz minimume od +1 do +8, dok će dnevni maksimumi za vikend biti uglavnom između +14 i +20 stepeni Celzijusa, a u ponedeljak na jugoistoku Srbije ponegde i koji stepen preko +20 stepeni Celzijusa.

- Krajem dana u ponedeljak sa jugozapada jače naoblačenje koje će na zapadu i jugozapadu regiona doneti kišu, a biće uslova i za grmljavinske pljuskove, posebno duž obale Jadrana. Pogoršanje koje će se u sklopu hladnog fronta dosta brzo premeštati na istok bi do utorka ujutro trebalo zahvatiti ceo region donoseći kišu, ponegde čak i grmljavinu, dok će južni vetar (košava i jugo) naglo slabiti i prestati - kaže meteorolog.

Utorak tokom dana promenjljivo oblačno i malo svežije, posebno na zapadu i severozapadu regiona, dok će na istoku i dalje biti relativno toplo. Vetar u okretanju na zapadni i severozapadni, a na severu regiona prolazno jak. U utorak dnevni maksimum od oko +9 na krajnjem severozapadu do oko +17 na jugoistoku regiona.

- Sredinom sledeće nedelje biće relativno toplo uz južne vetrove, dok se premeštanje novog, hladnog, fronta uz padavine i ovog puta malo jače zahlađenje očekuje u četvrtak, tako da bi oko narednog petka na kratko bilo hladnije uz severozaopadni vetar i maksimume od +7 do +13 stepeni Celzijusa. Trenutno sve upućuje da bi posle 7.11. ponovo bilo stabilnije i verovatno polako toplije.

- Svakako, pred nama je početak novembra koji će obeležiti pretežno južno strujanje uz povremene nalete kiše, koja može biti i vrlo obilna, posebno u zaleđu Jadrana, dok snega u nizijama nema ni u najavi.

