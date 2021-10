Planina Rtanj nalazi se u istočnoj Srbiji blizu Sokobanje i deo je Karpatsko-balkanskih planina. Važi za jednu od najlepših u našoj zemlji i i poznata je po lekovitim biljkama i neobičnom obliku piramide. Za Rtanj se vezuju i mnoge priče o isceliteljskim moćima, zračenju, "sudaru energija"...

Šta je od ovoga tačno, kakva pozitivna zračenja postoje na ovom mestu, da li je rtanjski čaj jedinstven u svetu i zašto kruže priče da ovu planinu posećuju vanzemaljci?

Na ova pitanja je odgovorio Milorad Grgurov Pop, čuveni stanovnik ovog mesta, travar i duhovnik, koga poznaje skoro svako ko je nekada kročio na tu planinu.

SUDAR JONSKE, ELEKTRO I MAGNETNE ENERGIJE?

Već godinama u Srbiji postoje priče da je planina Rtanj zapravo piramida, da nije nastala prirodnim putem i da su istraživački energetskih polja utvrdili da se ovde apsorbuje negativna energija i trasformiše u pozitivnu, koja povoljno utiče na organizam. Odakle ove priče i šta je od svega toga tačno?

"Nešto od toga je tačno, nešto naravno nije. Pojedini naučnici opisali su Rtanj kao 'pupak sveta', u kome se sudaraju različite energije. Magnetna merenja pokazala su da postoje promene u energetskim poljima. Sa Rtnja energija dolazi vertikalno, što je karakteristično za bioenergetsko lečenje. U ovom spoju jonske, elektro i magnetne energije, trebalo bi boraviti 20 minuta, po nekoliko dana. Nakon toga, svi osete toplinu i poboljšanje raspoloženja", kaže za MONDO Milorad Grgurov.

VANZEMALJCI SU SAMO KAFANSKA PRIČA

Za Rtanj se vezuju priče da je najstarija građevina na planeti, da ga posećuju vanzemaljci i da su 2012. ljudi iz inostranstva došli tu da pronađu spas od najavljenog smaka sveta. Odakle je potekla ova priča?

"Zbog relativno pravilnog oblika samog vrha Rtnja stvorila se legenda da je to nekadašnja piramida, jer ima specifičan nagib. Kruže legende da su ga posetili vanzemaljci, ali to naravno nije tačno i to je lokalna kafanska priča. Tačno je da postoje neobične pojave već godinama, to su čuvene vatrene lopte na nebu iznad vrha Šiljak. To je usijana masa koja lebdi i za mene lično, to nisu vanzemlajci, već na sve to gledam sa duhovne i energetske strane. Moramo da se uozbiljimo i da ne pravimo od Rtnja cirkus i komercijalizam", tvrdi naš sagovornik.

Priznaje da na Rtanj dolaze i oni koji veruju da su planinu izgradile drevne civilizacije pre 500 hiljada godina, spominje se nevidljivost aviona na radaru iznad ovog mesta, zatim tri podzemne reke i jezero. Ima i onih koji kažu da se baterije telefona iznenada prazne, da tehnika podrhtava i da ne može da se upali, a mnogima je čudno to što samo na gornjoj trećini prema vrhu nema nikavog drveća.

Ipak, naš sagovonik ističe da ništa od toga nije dokazano i da ne treba da se "pravi misterija" na pogrešan način.

U ČEMU JE TAJNA RTANJSKOG ČAJA?

Biljka Rtanjski čaj može da naraste do jednog metra, ima cvetove svetloljubičaste boje i spada u lekovite biljke. Bere se za vreme cvetanja, u avgustu i septembru, tako što se makazama seku vrhovi stabljika sa cvetovima ili samo cvetovi, pa suše na senovitom i promajnom mestu.

"Niko u Evropi to nema i nijedan eliksir ne može da se poredi sa Rtanjskim čajem. To je biljka Satureja montana, koja je baš na ovoj planini prvi put pronađena i i zakonom zaštićena. Ubedljivo je najpoznatiji, a cvet ramonda serbika jedan je od vrednijih. Receptura čajeva ima mnogo i imamo biljke koje pomažu kod problema sa varenjem, želucem, koriste se za lečenje bolesti organa za disanje, mokraćnog sistema, ublažavanje upala kože i sluzokože. Želimo da ih država nekako zaštiti i da imamo čuvare, kako ne bi svako dolazio, čupao ih iz korena ogromne količine biljaka i nosio u vrećama. To je ono što se nažalost dešava i zbog toga nema ni pet odsto biljnih vrsta kao ranije", kaže Grgurov.

DOĐU NA RTANJ ZBOG TRAVARICE I ČAJEVA

Kako kaže, on nije iscelitelj, samo je odlučio da svoje znanje o biljkama prenese kako bi pomogao ljudima koji imaju probleme i kako bi finansijski pomogao svoju devetočlanu porodicu.

"Ljudi dođu na Rtanj sa problemima, ubijeni u pojam, a onda budu ovde nekoliko dana i bude im bolje. Kod mene imaju smeštaj, piju rakiju travaricu, rtanjske čajeve i jedu domaću hranu. Na planinu dolazi i mnogo stranaca, čak i budista, koji vežbaju jogu, ali sa njima nisam komunicirao. Uskoro će Engleskinja iz Londona raditi marketing i promociju planine, jer su čak tamo prepoznali koliku vrednost ima ovo mesto", kaže naš sagovornik.

