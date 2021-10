BOGATI SRBIN 'SEJAO KORONU' PO AUSTRALIJI! Mediji bruje o srpskom biznismenu osumnjičenom da je širio virus, a onda se VRATIO U SRBIJU!?

Z. R., muškarac nastanjen u Australiji poreklom iz Srbije, koga mediji ove zemlje nazivaju "prljavo bogatim nultim pacijentom", u avgustu ove godine optužen je da je širio koronu, kršeći austračlijske propise, tako što je zaražen putovao osam sati iz Sidneja do svoje kuće u Bajron Beju, morskom gradu koji se nalazi u pokrajini Nju Saut Vels.

Naime, srpski biznismen je u avgustu je napravio skandal koji je tu zemlju digao na noge, kada je prekršio "lokdaun" i zaražen koronom vozio osam sati do druge pokrajine. Ovaj njegov mali "izlet" doveo je do toga da se gradić Bajron Bej potpuno zatvori zbog porasta zaraženih korona virusom, pišu mediji. Radovanović je nakon ovog puta od 750 kilometara, tokom kog je "sejao koronu" završio u bolnici na dve sedmice, navodi "Dejli mejl".

Radovanović je, takođe, prema pisanju ovog lista, nekako uspeo i da doputuje u Srbiju iako su na snazi bile mere zabrane napuštanja Australije usled pandemije.

Povodom ovoga, Radovanović se se 11. oktobra izjasnio krivim na četiri optužbe da se nije povinovao električnoj registraciji, odnosno da nije koristio QR kodove kada je ulazio u poslovne objekte, ali nije priznao krivicu za optužbe da se nije ponašao u skladu sa kovid regulacijama. Ujedno, on tvrdi da nije prekršio naredbu o karantinu jer je zakonski sprovodio inspekciju nekretnine u Bajronu, ali policija insistira da to nikako nije validan razlog za napuštanje doma.

- Mislite li da bih išao bilo gde da sam znao da imam kovid? Ne, to je glupost, kakav glupak bi to uradio? Rekli su da mi je žena u bolnici i da sam je ostavio, to je glupost. Nisam uradio ništa loše - rekao je ovaj biznismen u avgustu.

Istovremeno, protiv njega se vodi i postupak za porodično nasilje, a na sudu se tim povodom nije pojavio što je obrazloženo rečima: "Klijent je u inostranstvu i ima novu adresu u Srbiji", ali i dalje insistira na tome da nije kriv.

Tereti se i za porodično nasilje

Što se tiče postupka koji se protiv njega vodi za porodično nasilje, Radovanović se tereti da je u decembru prošle godine namerno uništio/oštetio crni kišobran koji je bio u vlasništvu njegove žene T. M.

U celoj situaciji ostaje potpuno nejasno kako je uspeo da napusti Australiju usred zatvaranja granica i to u periodu kada su svim građanima bili zabranjeni letovi iz zemlje bez izuzeća.

Na adresi koju je delio sa suprugom i sinom Kristijanom (19) od tada se ni otac, ni sin nisu pojavili, a komšije su kazale medijima da im je drago što su Radovanoviću videli leđa jer su u jednom periodu policijska vozila često obilazila oko njegovog doma.

Prema pisanju "Dejli mejla", Kristijan je za razliku od oca priznao krivicu po svim stavkama optužnice koja je podignuta protiv njega - za ignorisanje elektronske registracije, ignorisanje pravilnika, kao i nenošenje maske u javnom prevozu ili taksiju. On je, kao i njegov otac, takođe bio hospitalizovan zbog koronavirusa. Zapravo, cela porodica je bila zaražena, pa i Radovanovićeva supruga i njihovo drugo dete, čak se spekulisalo da se Mekdovel prva zarazila, ali da to nije znala.

