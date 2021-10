DA LI SRBIJI PRETI JAČI ZEMLJOTRES? Potres u Mladenovcu najjači u poslednjih 20 godina, seizmolozi nemaju dilemu: Naredni dani su KLJUČNI

Treći od tri zemljotresa koji su pogodili u subotu Mladenovac je najjače podrhtavanje tla u Srbiji ove godine sa izmerenih 3,7 stepeni Rihterove skale, a seizmolozi podsećaju da je to u poslednje dve decenije najveći zemljotres u okolini Beograda.

Zato, kako kažu, neophodno je pratiti situaciju pošto će naredni dani pokazati kako će se razvijati seizmološke aktivnosti u region Mladenovca.

Na sreću, nijedan od tri zemljotresa nije izazvao oštećenja u Mladenovcu iako je poslednji u subotu oko 23.30 sati proizveo tutnjavu nalik vozu zbog čega su mnogi građani izleteli napolje

-Tlo se treslo skoro desetak sekundi. Najviše se osetilo u centru grada. Probudilo me iz sna, Kao da mi je neko tresao krevet – priča jedan Mladenovčanin.

Inače, zemljotres se osetio i u okolnim mestima: Granice, Velika Krsna, Dubona, Nemenikuće, Međulužje, Bataševo, Vlaška, Sopot...Ali i u Smederevu.

M3.9 #earthquake (#земљотрес) strikes 45 km SE of #Belgrade (#Serbia) 15 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/o6dbbqfRVn