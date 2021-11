'NIŠTA OD ONLAJN NASTAVE, ZA SADA!' RUŽIĆ ZA PINK: Uskoro će biti održan i sastanak na kom će se razgovarati o PRODUŽETKU RASPUSTA! (VIDEO)

Ministar prosvete Branko Ružić rekao je jutros za NOVO JUTRO TV PINK da ne postoje pokazatelji da je situacija u školama, kada je u pitanju koronavirus, alarmantna, i istakao da za sada nema uslova da đaci potpuno pređu na onlajn nastavu.

- O tome uopšte ne razmišljamo - rekao je Ružić, i dodao da virus ne dolazi iz škola.

On ističe da škole nisu mesto transmisije virusa. Kako kaže, imaju podatke koji govore da što se tiče procenata zaražene dece u školskom uzrastu on iznosi oko 0.6 posto.

- U više navrata smo proveravali sprovođenje preventivnih mera u školama. Ove nedelje imamo preko 25 lokalnih samouprava gde smo imali kombinovanu nastavu u srednjim školama. Prethodne nedelje je to bilo u svega 4 jedinice lokalne samouprave, dok je ove nedelje to sprovođeno u njih 6 – rekao je Ružić.

Od danas se kombinovani model nastave primenjuje u srednjim školama u Beogradu, Nišu, Velikom Gradištu, Vrnjačkoj Banji, Kuli i Šapcu.

Kako kaže, to govori u prilog tezi da virus nije našao plodno tlo u obrazovnom sistemu, ali je, dodaje, evidentno da je mutirao i da deca imaju problema i da po prvi put imamo decu na respiratorima.

- To je zabrinjavajuće i to je poslednji impuls da se dozovemo pameti i da shvatimo da je vakcina jedini način da predupredimo fatalne slučajeve – rekao je Ružić.

Kako kaže, došlo je do blagog povećanja vakcinisanih, dodaje da će uskoro biti sednica kriznog štaba na kojoj će se odlučiti dalji koraci.

On je istakao da još uvek postoji kao opcija da se produži jesenji raspust.

- Većina dece i roditelja su za to da se ide u školu, to je tačno. Ali produženje raspusta je predlog kriznog štaba, i to bi mogla biti jedna od mera. Ako se to dogodi, to bi trajalo od 11. novembra do 17. A ukoliko zdravstveni deo kriznog štaba smatra da će to pomoći, onda je svakako oportuno i prirodno da tako nešto uradimo – rekao je Ružić.

U svim ostalim osnovnim i srednjim školama u Srbiji primenjuje se prvi model organizacije obrazovno-vaspitnog rada koji podrazumeva nastavu uživo.