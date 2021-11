TRI KLJUČNA PITANJA ZA ŠKOLE: Krizni štab ove nedelje odlučuje o jesenjem raspustu!

Sednica Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa trebalo bi, prema najavama, da bude održana ove nedelje.

I dok medicinski deo štaba i dalje apeluje da se mere koje su na snazi dodatno pooštre, i to pre svega kovid propusnicama koje bi važile 24 časa, jedino što je donekle izvesno jeste da će na predstojećoj sednici biti doneta odluka o produženju mini jesenjeg raspusta sa četiri na devet dana, piše Blic.

- Tražili smo zatvaranje na 10 dana svega osim onoga za osnovne životne protrebe, a apsolutni minimum da bi moglo da se očekuje ozbiljnije delovanje mera jeste da se uvedu kovid propusnice koje bi važile 24 sata - kazao je dr Predrag Kon prošle nedelje.

Tri stvari su, na ovom Krizbom štabu ključne, a tiču se škola - odluka o prelasku đaka na onlajn, produžavanje jesenjeg raspusta, ali i termin zimskog raspusta za đake u Srbiji, koji je, podsetimo, prošle godine pomeren zbog pandemije.

Šta treba da se desi da se onlajn nastava ipak uvede?

Scenario protiv kog je bila većina roditelja se, po svemu sudeći, neće se desiti - onlajn nastava u Srbiji, barem prema jasnim najavama Ministarstva prosvete, neće se uvoditi u ovom trenutku

Tim za škole, koji se prošle nedelje sastao u proširenom sastavu, preporučio je Kriznom štabu da se ne uvodi onlajn nastava na nivou Srbije. Umesto toga, preporuka Tima za škole će bila je da se produži jesenji raspust, koji će u tom slučaju umesto planirana četiri dana trajati 9, i obuhvatiti dva vikenda i pet radnih dana.

Ministar prosvete Branko Ružić danas je izjavio da je oko 5.000 đaka trenutno zaraženo virusom korona i potvrdio da se za sada ne razmišlja o potpunom prelasku na onlajn nastavu, ali da će se pratiti epidemiološka situacija i u skladu sa tim doneti odluka.

- Kriterijumi koji će uticati odluku da li da se potpuno pređe na onlajn su broj zaraženih, vakcinisanih i testiranih u jedinicama lokalne samouprave - naveo je Ružić.

Podsetimo, iako su epidemiolozi glasno zagovarali prelazak đaka na onlajn, analizom 10 parametara došlo se do ovog kompromisnog rešenja. I Ministartsvo prosvete, kao i medicinski deo Kriznog štaba saglasni su da je neposredna nastava ipak neophodna, pogotovo kada se radi o đacima od 1. do 4. razreda.

Ipak, Krizni štab na sednici treba da odluči o eventualnim promenama modela nastave u pojedinim jedinicama lokalne samouprave.

Koji su tačni datumi jesenjeg raspusta?

Očekuje se da Krizni štab odluči da jesenji raspust počne već sledeće nedelje, i da zvanično, sa vikendima, traje od 6. do 15. novembra.

- Radi se o tri dana koja se lako nadoknade, ne mogu da kažem da li će to biti efikasno, to predlaže zdravstveni deo Kriznog štaba i mislim da to čine sa razlogom - rekao je danas Ružić i naveo da očekuje da će ta mera uz postojeće dati rezultate.

Što se jesenjeg raspusta tiče, prvobitno je bilo planirano da on traje samo četri dana - od 11. do 14. novembra.

Šta će biti sa zimskim raspustom?

Na Kriznom štabu bi takođe moglo da se raspravlja o pomeranju zimskog raspusta na početak decembra. O ovom predlogu govorio je prošle nedelje i dr Predrag Kon, epidemiolog i član Kriznog štaba.

- O tome se razmišlja. Naravno, prvo i osnovno je gledati zdravlje dece. To je najvažnije. To pitanje je bilo na Kriznom štabu, rečeno je da će se o tome još raspravljati i to je normalno na dnevnom radu - kazao je on.

Ukoliko i bude pomeranja zimskog raspusta, to ne bi bilo prvi put. Tako je i lane raspust bio iz jednog dela umesto razdeljen i trajao je od 21. decembra do 18. januara. Izuzetak su bili učenici u Vojvodini koji su već imali i planirano spojen raspust. Ono što bi olakašalo ovu odluku jeste i činjenica da je školskim kalendarom već spojen zimski raspust za celu Srbiju i trebalo bi da bude od 30. decembra do 23. januara.

Takođe, i pre pandemije korona virusa dešavalo se da se zimski raspust pomera ili produžava. Na to je podsetio i Zvonimir Jović, potpredsednik Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije.

- Treba slušati šta kažu epidemiolozi i stručni deo Kriznog štaba. U principu, mi smo i ranijih godina imali pomeranje raspusta zbog sezonskog gripa i za mesec dana ili prekid nastave od nedelju ili dve dana da bi se sprečilo dalje širenje među učenicima i zaposlenima. Tako da ovako nešto ne bi bilo prvi put i ne bi bilo iznenađenje i da bude tako - rekao je Jović.

On je naglasio i da ovakvo pomeranje raspusta ne bi uticalo na nastavu.