ČLANICA 'IVERMEKTIN GRUPE' SAMU SEBE POKOPALA! Promovisala LEK ZA ŽIVOTINJE, doktori je postavili na mesto: TO ŠTO RADITE JE OPASNO I NEMORALNO (FOTO)

Doktor Aleksandar Stojanović, direktor Doma zdravlja Palilula, kaže da bi oni koji šire lažne vesti na društvenim mrežama morali krivično da odgovaraju.

Članica opskurne viber grupe Slavice Aranđelović, koja tvrdi da je lekar u penziji, jutros je govorila o koronavirusu, a sa svakom novom izjavom pomenute doktorke javnost je mogla da vidi koliko je ova grupa opasna i neutemeljena.

Naime, doktorka koja tvrdi da je završila specijalizaciju iz kvantne medicine, jedna je od supervizora pomenute grupe, i uporno je pokušavala da se brani i objašnjava neproverene teze, koje su direktor Doma zravlja Palilula Aleksandar Stojanović i kardiolog Nebojša Tasić u potpunosti negirali i ukazali javnosti da za takve besmislice lekari članovi moraju krivično da odgovaraju.

- Ovu grupu koja ima 11 hiljada pratilaca ste nazvali ozloglašenom. Mi im delimo savete - rekla je Aranđelović pokušavajući odmah na početku da odbrani postojanje grupe na šta su svi veoma burno reagovali.

Iako su lekari uporno pokušavali doktorki da objasne da pomenuti lek nije registrovan za ljude u našoj zemlji, već samo za životinje, opskurna doktorka je nastavila da brani svoju tezu.

- Ako pratimo razvoj medicine u svetu, tamo je registrovan Ivermektin i za ljude. Ja bih se na mestu Kriznog štaba, stučnog dela pitala dajte da vidimo, mi dve godine nešto radimo , a ne postžemo rezultate. Pročitajte šta je uradio Japan - kazala je ona, na šta joj je rečeno da zemlje koje navodi nisu pobedile koronu te da na dnevnom nivou broje hiljade zaraženih.

- Ja kao direktor zastupam zdravstveni sistem države i mene komentari drugih država ne interesuju. Srbija preko agencija ovaj lek nije dala u istraživanja, a kamoli da je za upotrebu ljudsku. Lek nije prošao nijednu studiju, Mnoge zemlje u svetu su ga izbacile. To što ljudi koriste društvene mreže i zloupotrebljavaju državne funkcije i ljudima daju lažnu nadu to je za mene zločin. Struka kaže jedno, a oni ljude ubeđuju u drugo. Ja nema ništa protiv da ljudi to primenjuju, ali na svom primeru, nemojte drugog da uvlačite u to - kazao je dr Stojanović.

On je napomenuo da je jedini parametar u Srbiji je broj umrlih i broj hospitalizovanih.

- Svi ovi koji to rade treba da budu krivično odgovorni, doktorka je u penziji pa nema krivičnu odgovornost. Drušvene mreže su dovele u situaciju da pacijenti dolaze u veliku zabludu i ponovo kažem na svom primeru to rade, ali nemojte da širite. Kompanija koja proizvodi taj lek se ogradila, to je lek za životinje, on u ljudskoj upotrebni dovodi do trajnih oštećenja - naglasio je direktor DZ Palilula.

Članica opskurne grupe pored toga što daje opasne savete u ovoj grupi, nije ni vakcinisana, a kako je navela i sama je koristila lek.

- Do ozbljnih problema dolazi ako se koristi prekomerna doza. Ja sam koristila ovaj lek, imala sam protokol američkih doktora i krenula sam preventivno da ga koristim prošle godine. Ja savetujem iz ličnog iskustva. Pratila sam u toj grupi i iznenadio me broj ljudi koji se javlja. To je pitanje koje se postavlja, zašto su to radili - uporno je pokušala da se odbrani Aranđelovićka ali čini se bezuspešno, jer a svaku njenu tvrdnju lekari su imali spreman odgovor.

Doktor Stojanović je na to rekao da ovakva grupa samo dovodi do većeg broja zaraženih, a na konstataciju voditelja i leara da je to što rade kažnjivo zakonom Snežana Aranđelović je imala bizaran odgovor.

- Zakonom kažnjivo je mnogo što šta pa se radi. Mi radimo savete na osnovu nezavnisnih studija koje smo dobili – rekla je ona.

Nakon toga se u razgovor ukjučio i kardiolog doktor Nebojša Tasić.

- Ovo čemu prisustvjem danima i mesecima je strašno. Potpuno je moralno, etički, neprihvatljivo. Ovu poruku upućujem kao lekar kliničar koji se trideset godina bavi, ko je profesor Medicinskog fakulteta koji se bavi stufdijama o kojim vi pričate. Nije prihvatljivo delite savete preko sruštvenih mreža osim direktonim kontaktom sa pacijentom. Jedino o čemu se slažem sa dotičnom ženom je da ovo treba da raspravimo mi stučni i potpuno odstranimo bilo kakav uticaj ljudi koji ne znaju ništa o tome - kaže on i dodaje da se ne može tutorijalima spustiti avion.

Dr Tasič dodaje da ne može vajber grupa da arhitektama da deli savete.

- Ljudi mi ovde govorimo o ljudskim životima. Sa ovime se ne igra. Nema reprizu, zdravlje je najvažnija stvar na svetu.Mi smo u toku velike epidemije, ne smemo davati nijedan sekunt medijskog prostora ljudima kojima se ne bave time, jer će pacijenti bili zbunjeni. Da podsetim lekari leče ljudi, a veterinari leče životinje. Medicinske savete mogu da dele isključivo lekari. Ne samo kardiolog, građani i građanke i obratite se vašem lekaru da biste dobili savet nego i terapiju da bi vas sproveli kroz epidemiju. Ovo je neprihvaljitljo - kazao je on.

Nakon njegove izjave članica vajber grupe je nastavila da se brani navodeći da je mnogo lekara u grupi što je izazvalo svađu među pristunima.

- Ja nisam neka gospođa, ja sam doktor u penziji. Ako vas neko pita i traži savet i vi ste videli. Ja znam da 2 godine koliko traje pošast mi ne možemo da nađemo rešenje. Ne daju se generalizovani saveti. Uvek se kaže, molim vas obratite se svome lekaru - navela je ona.

Doktor Tasić je vrlo burno reagovao i prvo upitao doktorku: Gospođo, gde ste vi bili pre 20 godina, na Instagramu?

- Odakle Vam pravo da delite savet preko vajber grupe. Kako možete da date savet petsto različitih ljudi. Medicina nije verska zajednica, kakav generalizovani pristup. - kazao je kardiolog.