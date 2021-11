ZBOG MALOG MILOŠA (4) PLAČE CELA SRBIJA! SVI MISLE DA SU GA SE RODITELJI BOLESNOG ODREKLI: Evo šta je prava istina

U pitanju je dete koje je rođeno sa mnogobrojnim urođenim manama i od prvog dana rođenja živi u bolnici.

Na društvenim mrežama juče se pojavila informacija da na pedijatriji Opšte bolnice u Ćupriji leži dečak star dve godine koga su napustili roditelji, a istina je sasvim drugačija!

Naime, u tom postu navedeno je da je dečaku potrebna pomoć i da ljudi mogu da doniraju bolnici sve što imaju viška, od pelena, preko garderobe do igračaka.

Tragom ovih informacija pozvali smo Opštu bolnicu u Ćupriji. Direktor ove bolnice doktor Slobodan Gajić rekao je da je dečak u toj bolnici već pet meseci.

- U pitanju je dete koje je rođeno sa mnogobrojnim urođenim manama i od prvog dana rođenja živi u bolnici. Prve tri godine bio je u Institutu za majku i dete, a kako je iz mesta koje pripada našem okrugu, premešten je kod nas, obzirom da naše odeljenje sada ima, osim palijativne zaštite za odrasle, i palijativnu zaštitu za decu - rekao je on i dodao da imaju stručno osoblje koje dobro brine o dečačiću.

Na postavljeno pitanje o navodima raznih ljudi da je dete ostavljeno jer je bolesno, doktor Gajić je objasnio da u tom slučaju on onda možda ne bi bio kod njih. Upitali smo da li je o slučaju obavešten Centar za socijalni rad.

- Deteta se roditelji nisu odrekli. O slučaju samim tim nije obavešten Centar za socijalni rad. Da su ga se roditelji odrekli, on bi bio možda u nekoj ustanovi socijalne zaštite, a ne u bolnici i imao bi privremenog staratelja dodeljenog od strane Centra za socijalni rad. Ovako, oni sa tim nemaju veze jer se roditelji deteta nisu odrekli - rekao je on i dodao da će dečačić biti kod njih dokle god je to potrebno, i dok se eventualno ne pronađe bolje rešenje za njega.

Obzirom na apele ljudi da se u bolnice nose pelene, odeća i igračke, doktor je zamolio ljude da to i uprkos poštovanju dobre volje koju imaju, to ne čine.

- U pitanju je dete koje ne može tim igračkama da se igra. Plišane igračke mogu biti pune bakterija i samim tim opasne. Pelena ima, pidžamica ima - rekao je sagovornik.