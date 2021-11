SANJALA MRTVOG UNUKA PA SU ODMAH NAŠLI MLADU ZA NJEGA! Evo kako izgleda CRNA SVADBA koju porodica SPREMA ZA RANO PREMINULE! (VIDEO)

Nema veće tuge za roditelje kada ih prerano napusti dete koje sa prelaskom na onaj svet, ostaje uskraćeno za neke od najavećih životnih radosti.

U delu Srbije koji naseljavaju Vlasi, postoji jedan običaj kojime se tragično nastradaloj osobi omogućava da makar godinu dana "bude u braku", odnosno, roditelji i prijatelji mu pripremaju "crnu svadbu".

Jedan od retkih koji je pored porodice i prijatelja preminulog, imao priliku da prisustvuje ovom običaju koji se sporodično održava, još od vremena kada su Rimljani vladali, bio je i Aleksandar Repedžić, etnolog. Naime, on je 2004. godine nakon upisa na Filozofskom fakultetu na odeljenju za etnologiju i antropologiju, kao saradnik Muzeja u Majdanpeku prisustvuje događaju raskidanja crne svadbe koja se odigravala u mestu Rašanac.

No, krenimo radom - šta je crna svadba?

- Kada neko umre mlad, bilo da je muško ili žensko, ukoliko su nevenčani, a desi se da nastradaju, onda se, u zavisnosti od porodice do porodice, praktikuje običaj crne svadbe. Obično je vezan za područje Petrovca na Mlavi i Rabrova, Običaj se dešava jako dugo, ali i jako retko u praksi danas. Pre 2004 kada sam zabeležio taj događaj, kao saradnik muzeja u Majdanpeku zajedno sa muzejom u Požarevcu, crna svadba se poslednji put odigrala 1991. godine. Tako da je jako retko da neko održi taj običaj za svoje najmilije - započinje Repedžić priču za "Blic".

Mladić koji je tragično nastradao u Borskom jezeru, "javio se" baki u snu, gde je ona videla njegovu svadbu. Tada je porodica odlučila da mu napravi svadbu i na ovom, zemaljskom svetu. Takođe, porodica je ta koja odlučuje da li će praviti crnu svadbu ili neće. U ovom slučaju, baka ga je sanjala, ali ukoliko se porodica odluči da odradi tako nešto, ona će održati taj običaj, Tu nema pravog čina venčanja, ne postoji sam čin, jer ne može devojka stvarno da se venča za tu osobu.

To se uglavnom desi nakon sahrane, nađu devojku ili momka, dogovore se, i kad se prihvati ta obaveza, neko se obavezuje da godinu dana nema seksualne odnose, da se ne zaljubi, da ne ulazi u vezu. Ona je fiktivno njegova žena ili muž u zavisnosti od pola pokojnika. Sve do raskida od crne svadbe ili tačnije, godinu dana od smrti, kada se priređuje daća, odnosno, pomana. Tada se dešava raskid crne svadbe. Okite se svatovi, kola i ide se na groblje - objašnjava nam etmolog Repedžić.

Običaj koji se kod pravoslavaca pojavljuje kao daća ili pomen, u vlaškom kraju, sa malo drugačijim obredima, naziva se pomana, te sagovornik otkriva kako sam čin crne svadbe, izgleda upravo kao pomana.

- To izgleda kao svaka pomana u vlaškom kraju. Uz taj jedan deo, gde se ide sa pratnjom, do centra sela, pa se onda ona vraća do groblja, gde se lomi okićeni barjak na kojem se nalazi njegova slika, godina rođenja i datum smrti. Ništa spektakularno se ne dešava, ali prisutna je muzika, prisutni su ljudi i sve poprima drugačiji oblik. Oni su to priredili tako da podseća na svadbu.- otkriva Aleksandar.

Kada se nađe partener za pokojnika, on se obavezuje na celibat i ne ulaženje u emotivne veze u trajanju sve do obeležavanja godinu dana od smrti. Nakon toga, kroz niz obreda, crna svadba se raskida nakon odigranog kola u kući pokojnika. Etnolog Repedžić pojasnio nam je crnu svadbu i raskid iste kroz primer kojem je i sam prisustvovao.

- Mlada je sve vreme u svojoj kući, s tim što tog dana je daruju stvarima koje su namenili za nju. To su košulje, majice, sve što želi ona da nosi. Naravno, dobija i ono što je pripremljeno za pomanu, obredne hlebove, sveću. Dakle, ona je sve vreme kod svoje kuće, sa svojom porodicom, nema nikakvu obavezu da bude sa njegovom porodicom, ona je samo prihvatila obavezu i ništa specijalno se ne dešava u tih godinu dana, samo taj poslednji dan kada se raskida Crna svadba i to je to.

Uz sve vlaške običaje, gde se namenjuje odeća za pokojnika, gde se pušta voda da ima on na onom svetu za svakodnevne potrebe. Onda se pristupa tom delu deo, gde oni izlaze na groblje, mladi ugalvnom i tu se ritualno loimi taj barjak koji se ostavlja na grobu. Onda se odlazi kući, postavlja se sto, namenjuje se za dušu. Pre nego što se nameni samo jelo, odigra se kolo, nameni se, okadi i kada se kolo završi, kaže se da se završila crna svadba. Onda ona može da se zaljubi, da ima seksualne odnose, da stupi u vezu- otkirva nam on.

Iza crne svadbe kojoj je prisustvovao, krila se tužna životna priča. Naime, mladić koji je nastradao i kojem se organizovao ovaj drevni vlaški običaj, bio je usvojeno dete, koga su roditelji, baka i deka, odgajali kao svoje najrođenije i najmilije.

- Momak čiju sam "Crnu svadbu" fotografisao, njegova je bila priređena kao imitacija svadbe. On je mlad nastradao i nisu imali nikoga, čak su i njega usvojili, nije bilo naslednika imanja. Bilo je mnogo emotivno, oni su ga voleli kao unuka - otkriva on.

Obećanje koje je dala, mladićeva najbolja drugarica je ispunila. Bila mu je verna godinu dana.

- Devojka sa te svadbe nije imala ništa tih godinu dana. Naime, tadašnja devojka mladića, nije htela da prihvati taj čin, već je to uradila njegova najbolja drugarica. Nije imala dečka i rekla je "biću ja". Ona je samo imitirala i sve ostalo- ispričao nam je.

Pre devedesetih godina prošlog veka, svadbi su prisustvovali i popovi Srpske pravoslavne crkve. Međutim, sredinom poslednje decenije dvadesetog veka, crkva je pormenila svoj stav i običaji Vlaha su morali da se modifikuju.

- Od devedesetih do danas se mnogo toga promenilo. Ranije su i popovi dolazili, bila je prisutna i rajka sveća, pošto prema verovanja Vlaha, onaj svet je bez vode, bez svetla, i onda se priprema i pali se do 40 dana da bi on imao svetlosti. Popovi su ranije dolazili, bio je običaj da ona prenoći u crkvi, da bude osveštana. Danas SPC to zabranjuje, tačnije, postoji zabrana još od devedesetih godina. SPC Dosta utiče na vlaške običaje, pa se oni modifikuju u skladu s tim.- otkriva nam on.