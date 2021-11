IMAĆEMO PROBLEM AKO SE UKRSTE KORONA I SEZONSKI GRIP: Evo da li su dijagnostifikovani prvi slučajevi u Srbiji

Pored koronavirusa ove sezone bi trebalo razmišljati i o gripu. Vakcinacija protiv sezonskog gripa počela je 11. oktobra.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar upozorio je danas da ćemo imati problem ako nam se ukrste virus gripa i korona virus, i s tim u vezi pozvao građane da se vakcinišu i protiv sezonskog gripa. Virus gripa je još prošle nedelje dijagnostikovan u Hrvatskoj, tada je epidemiolog dr Predrag Kon kazao da ima indirektnih pokazatelja da je on stigao i kod nas, međutim, u Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut " kažu da on još nije zvanično "stigao" i u našu zemlju.

- Podsećam sve da je u regionu izolovan virus sezonskog gripa. Postoji vakcina i naša i strana, treba da se vakcinišu ljudi i protiv sezonskog gripa da se ne ukrste ta dva virusa. Imaćemo problem - kazao je danas Lončar na konferenciji povodom predstavljanja rada Vlade.

U Hrvatskoj je virus gripa slučajno otkriven, a njegova cirkulacija već je prešla sezonski prag, što je neobično rano. Prvi slučajevi otkriveni su tako što su pacijenti prvo testirani na koronu, a kada se ispostavilo da su negativni, testirani su i na grip.

S tim u vezi epidemiolog Predrag Kon, član Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa izjavio je da imamo indirektne pokazatelje da je on stigao i kod nas.

Međutim, u Institutu "Batut" kažu da još nemamo laboratorijski potvrđenih slučajeva.

- Do sada, na osnovu dostavljenih rezultata laboratorijskih analiza od Nacionalne referentne laboratorije za grip i druge respiratorne viruse Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“ na teritoriji Srbije nije laboratorijski potvrđen virus gripa - kažu za Telegraf.rs u Institutu "Batut".

U intervjuu za Telegraf.rs dr Predrag Kon je kazao da ćemo ući u zimu i te kako sa kovidom, a da ćemo videti da li će sa povlačenjem kovida njegov prostor da preuzme grip, i svi ostali respiratorni virusi.

- I, pitanje je da li će se to desiti ove ili sledeće sezone. U svakom slučaju, i o gripu i te kako treba razmišljati. S tim u vezi pozvao bih i na vakcinaciju protiv virusa gripa sve one koji se, inače, vakcinišu, a tu prvenstveno mislim na hronične bolesnike i starije od 65 godina i sve one koji žele da se vakcinišu - rekao je dr Kon i podsetio i na vakcinu protiv pneumokoke:

- Postoji još jedna vakcina koja je ključna posebno za starije, plućne i srčane bolesnike, ali i za sve one sa oslabljenim imunitetom, operisanim slezinama. To je vakcina protiv pneumokoka, koja štiti od prve bakterijske komplikacije - streptokokne pneumonije koja je u 50 odsto slučajeva komplikacija virusne pneumonije. Kon ističe da je grip već potvrđen u Hrvatskoj te da imamo indirektne pokazatelje da je i kod nas.

Za 15 dana 100.000 se vakcinisalo protiv gripa

Vakcinacija protiv virusa gripa u Srbiji je počela 11. oktobra. Zaključno sa 26. oktobrom, dakle do utorka, ovu vakcinu je, prema podacima iz informacionog sistema eVakcina grip, primilo tačno 97.137 osoba, rekli su prošle nedelje u Institutu "Batut" za Telegraf.rs.

- Za imunizaciju protiv sezonskog gripa u ovoj sezoni zdravstvenim ustanovama je već distribuirano 230.000 doza četvorovalentne vakcine Vaxigrip Tetra proizvođača Sanofi Pasteur, 200.000 doza vakcine TorVaxFlu koju je proizveo Institut Torlak, a početkom novembra se očekuje isporuka još 240.000 doza četvorovalentne vakcine Influvac Tetra, proizvođača Abbott Biologicals - rekli su nam tada u "Batutu".

Inače, kako je saopštio Institut "Batut" nakon dugo gоdinа primеnе sеzоnskе trоvаlеntnе vаkcinе prоtiv gripа, imајući u vidu znаčајnо učеšćе tipа B virusа gripа u оbоlеvаnju pоpulаciје nа glоbаlnоm nivоu, u sаstаv vаkcinе pоrеd dvа tipа А virusа gripа su uvrštеnа i dvа tipа B virusа, tе је stоgа zа оvu sеzоnu оbеzbеđеnа dоstupnоst čеtvоrоvаlеntnе vаkcinе.

- Vrеmе nеоphоdnо zа sticаnjе imunitеtа је 2 do 3 nеdеljе nаkоn dаvаnjа vаkcinе, а trајаnjе pоstvаkcinаlnоg imunitеtа vаrirа i iznоsi оd 6 dо 12 mеsеci. Izuzimајući privrеmеnе ili trајnе kоntrаindikаciје, vаkcinu је mоgućе аplikоvаti vеć u uzrаstu оd nаvršеnih šеst mеsеci, оdnоsnо tri gоdinе živоtа, prеmа sаžеtku kаrаktеristikа lеkа - navode u Institutu "Batut".