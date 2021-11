TROMBOZA POSLE KORONE SVE ČEŠĆA, PREPOZNAJTE SIMPTOME! Dr Jocić upozorio na šta da obratite pažnju!

Tromboza je jedna od relativno čestih postkovid komplikacija, vaskularni hirurg otkrio koji simptomi su znak upozorenja.

Kod ljudi koji su preležali kovid-19, tromboza se javlja kao relativno česta komplikacija. Kovid nije jedini faktor rizika za nastanak tromboze, a šta su sve faktori rizika i koji su simptomi, objasnio je vaskularni hirurg dr Dario Jocić.

"Kod ljudi koji su preležali kovid postoji problem sa stvaranjem krvnih ugrušaka zbog više stvari, pre svega zbog infekcije koja je napravila veliki problem u organizmu, a takođe i zbog fizičke neaktivnosti koja prati bolest i ozdravljenje. Te dve stvari mogu da naprave problem i povećaju rizik od pojave tromboze".



Pored kovida, dr Jocić kaže da je gojaznost jedan od faktora rizika.

"Preporuke zdravog života su preporuke i za krvne sudove – fizička aktivnost, gojaznost je sigurno faktor rizika, godine života, pol, sve su to problemi koji mogu dovesti do stvaranja krvnih ugrušaka. Ako pacijent ima proširene vene, to je svakako nezavisan faktor rizika za pojavu tromboze, tako da taj faktor treba rešiti. Treba potencijalne probleme smanjiti na najmanju moguću meru i time sprečiti komplikacije. Uz to, treba sprečiti i druge komplikacije venskih bolesti, kao što su venski ekcemi, venske rane".

Otkako je utvrđeno da je tromboza jedna od postkovid komplikacija, mnogo se pričalo o D-dimeru.



"Ja ne savetujem nikome da proverava D-dimer na svoju ruku, često to ljudi rade i onda donesu rezultat i mi ne znamo šta ćemo sa tim. Pre svega, ne leči se brojka, ne leči se D-dimer, već pacijent. Bitno je kakve pacijent ima tegobe. Ako govorimo o D-dimeru, postoji u našem organizmu, to jeste pokazatelj nekog balansa, u našem organizmu se stalno dešava stvaranje tromba i topljenje, D-dimer je upravo pokazatelj da se taj tromb topi. Kada se naruši taj balans, bilo infekcija, bilo tromboza, godine života, neka druga bolest, dolazi do skoka D-dimera, do promene u tom balansu. Svaka infekcija dovodi do promene balansa, narušavanja, skoka D-dimera. Proveravanje tog D-dimera rutinski nije ni u našem protokolu lečenja, nego je kod ciljanih pacijenata. Kada je D-dimer normalan, tromba sigurno nema, kada je visok, ne znači da tromba ima. Znači, postoji još mnogo razloga zašto je D-dimer visok. Viđam puno pacijenata koji imaju problema sa tim postkovid D-dimerom, vrlo retko pacijent ima trombozu".

Vaskularni hirurg je otkrio i na koje simptome treba obratiti pažnju jer mogu da ukažu na trombozu.

"Tromboza nije skriveni problem, to je vrlo jasan problem koji pacijent oseća. Pre svega ukoliko je u površinskom venskom sistemu, onda je to crvenilo, bol, jako boli, jako je crveno i otok i otvrdline. Ukoliko je u dubokom venskom sistemu onda je to otok i velika bol".

