AMSS IZDAO HITNO UPOZORENJE: Klizavi kolovozi i radovi na putu usporili saobraćaj, gužve i na granicama!

Tokom večeri i noći očekuju se obilne padavine na teritoriji cele zemlje pa Automoto savez Srbije savetuje opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu.

AMSS upozorava i na izmene u režimu saobraćaja na pojedinim deonicama zbog radova.

U izveštaju o stanju na putevima AMS S navodi da je normalizovan saobraćaj na petlji Mali Požarevac nakon završetka radova na njenoj rehabilitaciji.Takođe, faza III odlaže se za sledeću nedelju zbog najavljenih loših vremenskih uslova. Do 12. novembra u periodu od 7 do 17 časova izvode se radovi na redovnom održavanju deonice Dragovac - Leskovac (Gornja Stopanja), kod Đinđuškog brda. Za vreme izvođenja radova saobraćaj se odvija naizmeničnim propuštanjem vozila. Do sutra još u periodu od 7 do 15 časova traju radovi na ispiranju kišne kanalizacije na deonici Takovo - Preljina, u zoni petlje Preljina u smeru ka Beogradu, tako da je za saobraćaj zatvorena preticajna traka, a on se odvija voznom trakom.

Od danas do 7. novembra od 8 do 16 časova izvodiće se radovi na čišćenju i pranju tunela Lipak, Železnik i Straževica na Obilaznici oko Beograda, zbog čega će se saobraćaj odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila. Radovi će biti obeleženi adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Do 30. novembra u toku svetlog dela dana u periodu od 7 do 16 časova planirani su radovi na rehabilitaciji deonice koja prolazi kroz Vrdnika, pa će se saobraćaj odvijati jednosmerno naizmeničnim propuštanjem vozila.

Do 1. septembra naredne godine produžava se izmena režima saobraćaja zbog obezbeđivanja radova na izgradnji sektora B6 Obilaznice oko Beograda, na deonici tunel Straževica - petlja Beli Potok, između kružnog toka Resnik i tunela Straževica. U zoni radova, između kružnog toka Resnik i tunela Straževica, saobraćaj će iz oba smera biti preusmeren na novoizgrađenu devijaciju u dužini od 250 metara.

Produženi su do 19. maja naredne godine i radovi na deonici Zaječar (Vrška čuka) - Knjaževac (Kalna), a za vreme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila, pomoću semafora na 6 deonica, svaka deonica je dužine 600 m, a razmak između deonica je od 3 do 4 km.Do 20. novembra zbog radova na redovnom održavanju parking-odmorišta Jerina u blizini petlje Vodanj odmorište će biti zatvoreno u smeru Beograd - Niš. Privremena saobraćajna signalizacija će biti postavljena od početka izlivne trake parkinga. Sledeće dostupno odmorište je stanica za snabdevanje gorivom Lukoil nakon 17km od parking-odmorišta Jerina.

Prema informacijama Uprave granične Policije teretna vozila čekaju na prelazu Horgoš sedam sati, na Kelebiji, Batrovcima i Bezdanu pet, a na Gradina i Šidu tri sata.

Na graničnom prelazu Horgoš, na izlazu iz zemlje, teretna motorna vozila čekaju sedam sati, saopštilo je večeras Javno preduzeće "Putevi Srbije".

Prema informacijama Uprave granične policije u 17:15, na graničnim prelazima Kelebija, Batrovci i Bezdan, takođe na izlazu iz zemlje, zadržavanje za teretna motorna vozila je pet sati.

Na prelazima Šid i Gradina, kamioni čekaju tri sata. Na ostalim graničnim prelazima nema dužeg zadržavanja za sve kategorije vozila.Na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji nema zadržavanja vozila, dodaje se u saopštenju.