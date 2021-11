Lečenje „ivermektinom“ među antivakserima i onima koji slušaju savete putem društvenih mreža i raznih vajber grupa, po svemu sudeći odveo ih je do bolničkih postelja. Iako su studije, kao i proizvođač leka naglasili da se „ivermektinom“ ne leči infekcija kovid-19, mnogi su ipak poverovali u lažne savete pojedinaca te su ugrozili svoje zdravlje. Uzimajući „ivermektin“ i verujući u čudotvorne savete za lečenje kod kuće, izgubili su dragoceno vreme, pa samim tim i razvili teški oblik kovida i dospeli u bolničku postelju.

Pukovnik doc. dr Ivo Udovičić, komandant kovid bolnice Karaburma kaže za „Blic“ da su kroz ovu bolnicu prošli pacijenti koji su slušali ovakve savete i lečili se ovim lekom, i to su uglavnom mladi ljudi između 30 i 50 godina.

- Što se tiče „ivermektina“, ima pacijenata koji su pili taj lek, neki priznaju neki ne priznaju. Ali kad shvate da su pogrešili, onda dođu ovde u bolnicu kada su već razvili tešku kliničku sliku. U početku naravno žele da prikriju to što su uradili, pa ćute, a onda kada ih pitamo u tim anamnezama neko progovori i kaže, a neko pa prećuti. Ali svakako da ih ima više nego što nam priznaju. Mnogo je laži i lažnih vesti po internetu, koliko je dobar napredak tehnologije, toliko on donosi sa sobom zla. Svako ima pravo da kaže da mu se sviđa nešto ili ne, jedno je kada kažete da li vam se sviđa spomenik Stefanu Nemanji ili ne, time nikoga ne ugrožavate, ali da vi zadirete u zdravlje ljudi, zdravlje nacije, pa tu delite informacije ljudima preko medija ili preko sredstava komunikacije, to je već ozbiljno, i to je za krivičnu odgovornost, kaže dr Udovičić za „Blic“.

Kako kaže dr Udovičić, takvim delovanjem ugrožava se zdravlje ljudi, te apeluje da treba slušati stručne ljude ali ne one koji promovišu nešto čime se ne leči korona, a naročito što lek „ivermektin“ nije za humanu upotrebu.

- Mišljenje o kovidu 19 mogu da daju samo i isključivo lekari, zdravstvena struka, posebno oni koji leče pacijente u crvenim zonama. Mi koji smo već dve godine u kovidu znamo najbolje kako se ovi pacijenti leče i kako treba da se leče.

- Najlakše je sedeti u kancelariji, sakupljati lajkove i umišljati da ste neka lekarska veličina. Možete biti lekar, ali niste iz te oblasti koja se bavi kovidom 19. Ti ljudi koji savetuju, oni nikada nisu ušli očigledno u kovid bolnicu i nisu videli kako izgledaju ovi pacijenti, koji se guše - objašnjava dr Udovičić.

Ko je poverovao u „ivermektin“

Među onima koji su pili „ivermektin“ ima najviše mladih ljudi, ipak, uzimanje ovog leka im nije pomoglo da izbegnu bolničke postelje. Kada dotle dođe, onda oni ćute, ali lekari ipak znaju.

- To su mlađi ljudi. Stariji ljudi teško da su na portalima i u grupama, oni se čuvaju i slušaju lekare, ali to su najviše mlađi, između 30 i 50 godine koji misle da su najpametniji. Ne mogu da kažem koliko ih je bilo, ali ih ima. Nije „ivermektin“ samo problem Srbije, već mnogih zemalja. Lek „ivermektin“, nema nijednu dovoljno dobru studiju, na dovoljno dobrom uzorku da je dobro dizajnirana. Ono što se zna da on deluje na replikaciju virusa, odnosno da smanjuje replikaciju ali ne u živom organizmu, nego je to u epruveti dokazano. Ali u ljudskom organizmu nije, ne znaju se uopšte doze. Proizvođač je sam rekao da lek „ivermektin“ nije lek za lečenje protiv kovida 19. Mnogi su pokušali da urade studije, pa su u startu odustali, jer su studije pokazale loše efekte. Bilo je nekih studija, gde su pokušali da iskarikiraju, da pokažu kao da je efikasan, ali mnogi naučnici koji prate rekli su da to nije dobro. Dakle, nema nijedne studije koja je pokazala njegovu efikasnost. Sve studije na koje se pozivaju ovoj grupi, i koji ga protažiraju , sve te studije su u naučnoj javnosti osporene, zaključuje dr Udovičić.

