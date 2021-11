POGLEDAJTE KAKO IZGLEDA UKRADENI TITOV SAT! Luksuzni Patek se VRAĆA U SRBIJU, bivši kustos otkriva KOLIKO VREDI (FOTO)

Luksuzni Patek Filip stiže nazad, a koliko god da košta, postoje predmeti čija je istorijska vrednost znatno veća, kaže kustos.

Nedavno je pronađen čuveni luksuzni sat Patek Filip, koji je pripadao Josipu Brozu Titu, a koji je nestao pre više od 10 godina u Muzeju Jugoslavije, dok je bila aktuelna izložba satova koje je predsednik Tito dobijao na poklon ili ih je kupovao i slagao u kolekciji.

Nakon više od decenije, sat se pojavio na redovnoj aukciji u Hong Kongu i ona je odmah obustavljena.

Istoričar umetnosti i bivši kustos Narodnog muzeja u Beogradu Nikola Kusovac kaže da se ovakve stvari dešavaju, ali ne čuvenim i respektabilnim aukcijskim kućama.

- Začudilo bi me da se to desilo nekoj čuvenoj aukcijskoj kući, jer se one uvek trude da otkriju i utvrde poreklo predmeta koji prodaju. Poenta je u tome što se ozbiljne aukcijske kuće plaše takozvane “vruće” robe. Reč je o robi koja bi mogla da okrnji njihov ugled i nanese im materijalnu štetu – kaže Kusovac za TV Vesti.

Pozdravio je akciju ministarke kulture i informisanja Maje Gojković koja je pokrenula postupak povratak sata u Srbiju.

- Sat nam se sigurno vraća, tu nema zbora, jer su podaci o krađi blagovremeno prijavljeni i sve je urađeno po procedurama – rekao je Kusovac i otkrio da je on lično imao rđava iskustva tokom karijere.

Jednom prilikom, u Narodnom muzeju, koleginice koje su vodile srednji vek obavestile su me da se prodaje ikona našeg velikog majstora Zografa Longina, ali nismo imali nijedan podatak kojim bismo dokazali da je ikona ukradena. Da smo imali – bila bi nam vraćena.

Za otkup ovog dragocenog predmeta traženo je 15 hiljada funti, što u ono vreme Ministarstvo kulture nije imalo.

Kusovac dodaje da je Titov sat jako vredan ali, prema njegovom ličnom mišljenju, nema veliku istorijsku vrednost.

- Bizarija je u pitanju. Mnogo bi važnije bilo da smo vratili Longinovu ikonu. Međutim, smatram da bi naše Ministarstvo moralo da vaspostavi jedan fond koji bi učestvovao u vraćanju naših kulturnih dobara koja učestvuju na aukcijama, a ne postoji mogućnost da se dokaže da su ukradena. Ako Ministarstvo to uradi, dobiće još jedan aplauz od stručnjaka – kaže Kusovac.

Kusovac još jednom pozdravlja reakciju Ministarstva.

- Zašto bi naša država bila oštećena za nekoliko desetina hiljada dolara koliko košta ovaj sat – kaže Kusovac.

