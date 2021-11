'ŽELEO BIH DA GA VIDIM PRE SMRTI' Jovana Marića (80) sin (20) želi da izbaci na ULICU: Ja ga javno pozivam da dođe da porazgovaramo, da me ne ostavi da spavam u hodniku!

Jovan Marić je gostujući u Novom vikend jutru na TV Pink ispričai sa kojim se životnim tegobama nosi nakon preležanog kovida.

On je naime istkao da njegov sin Mateja Marića koji ima 20 godina

- Ja bih želeo javno da pozovem svoga sina koji živi sa svojom majkom, koga nisam video sedam godina pokušava da me izbaci iz stana koji sam i njemu poklonio kada je on imao sedam meseci. Ja ga sada javno pozivam da ostanem u tom stanu do smrti, i da dođe u taj stan da porazgovaramo - rekao je Marić.

- To je treće moje dete. Sedam godina nisam video sina, ne znam kako izgleda. Želeo bih da ga vidim pre smrti, to je moja muka koju nosim sa sobom. Ja neću živeti još dugo - rekao je Marić.

Kako je on istakao, nije verovao da će ikada u životu morati da se nosi sa ovakvim situacijama.

BURAN PRIVATAN ŽIVOT

Rođen je 11.8.1941. godine u Bijeljini, a odgajale su ga majka i tetke. Njegova majka je diplomirala na Filozofskom fakultetu u Gracu, a otac je završio Pravni fakultet na Sorboni. Pre Drugog svetskog rata otac mu je bio narodni poslanik, 1945. godine je streljan. Jovan je tada imao tri godine i nedostatak oca je značajno obeležio njegovo detinjstvo.

U školi je bio čitač vesti, glumio je u školskom pozorištu, a profesori su mu savetovali da bude glumac. Iako je to i njemu samom jedno vreme bila želja, ipak se odlučio za medicinu.

Iza sebe ima tri braka i po jedno dete iz svakog. Prvu suprugu je upoznao u vreme dok je živeo u studentskom domu u Beogradu, a s njom je kasnije dobio ćerku Vojnu. Iz drugog braka ima ćerku Joanu, a njegov treći brak je bio medijski popraćen. On i 30 godina mlađa Danijela s kojom ima sina Mateja su javno razmjenjivali uvrede. Do njihovog razvoda je navodno došlo zbog Danijeline nevere.

Jovan kaže da je svaki novi susret sa ženama za njega bio jedna nova knjiga iz koje je saznavao sistem vrednosti te osobe i njene porodice. Za egoizam, hedonizam i narcizam kaže da su tri pošasti savremenog društva.