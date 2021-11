PREDRAG KON OTVORIO DUŠU - Iskreno o kovid merama i napadima koje doživljava: 'NE ZNAM da li imam obezbeđenje'

Predrag Kon je istakao da nije zadovoljan donetim odlukama na sednici Kriznog štaba.

Na poslednjoj sednici Kriznog štaba odlučeno je da se jesenji raspust produži, a da kovid-propusnice od ponedeljka budu obavezne već od 20 sati u ugostiteljskim objektima, kockarnicama i kladionicama. Jesenji školski raspust prema odluci Kriznog štaba praktično će trajati od subote 6. novembra, do nedelje 14. novembra, tako da će đaci biti na produženom raspustu. Medicinski deo štaba tražio je rigoroznije mere, ali njihovi zahtevi nisu usvojeni.

Epidemiolog i član Kriznog štaba, dr Predrag Kon je istakao da nije zadovoljan donetim odlukama i da je jasno da ono što lekari traže duže od mesec dana nije prihvaćeno.

"Kako mogu da budem zadovoljan? Tražili smo da, ako nije moguće da dođe do desetodnevnog delimičnog zatvaranja, makar usledi uvođenje kovid propusnica koje će važiti 24 sata. Ni to nije prihvaćeno. Nisam ja ličnost koja je nezadovoljna zato što je neko ne sluša, već smatram da ono što je usvojeno nije dovoljno za reagovanje u ovako teškoj situaciji u kojoj se nalazimo", naglasio je dr Kon.

Epidemiolog je objasnio zašto ponovo nisu usvojeni predlozi medicinskog dela Kriznog štaba, ako se ima u vidu teška epidemijska situacija s virusom korona.

To je pitanje na koje sam dobio odgovor, ali ne bih želeo javno da ga iznosim. Odgovor je bio vrlo precizan i oštar. Razumem ga ovog puta, za razliku od prethodnih puta kada ga nisam razumeo. To zvuči tajanstveno… Da ne bih ostao potpuno tajanstven, reč je o tome da mere koje su na snazi moraju potpuno da se stave pod kontrolu. To je suština. Više od toga u ovom trenutku nije moguće. To je odgovor koji sam dobio. Nisam time zadovoljan i mi nećemo promeniti svoje gledište, ne zato što smo tvrdoglavi, već zato što situacija tako nalaže

Kon je istakao da je situacija sve gora jer se povećava broj bolesnih koji ne stižu do lekara i da će to imati tragične posledice.

"Trenutno je situacija s virusom takva da je najbolje da građani ne idu u neka veća društva ako nisu zaštićeni vakcinom. To se odnosi na sva mesta, slavlja, planirana zimovanja… Mi smo još pre više od mesec dana tražili da se okupljanje ograniči na pet ljudi", rekao je Kon.

Izložen raznim napadima

U proteklom periodu Predrag Kon je bio izložen raznim napadima - organizovani su protesti ispred zgrade u kojoj živi, pisani su uvredljivi antisemitski grafiti u Beogradu i Novom Sadu, ali on je istakao da ne strahuje za svoju bezbednost.

U svom gradu se ne osećam ugroženo. Ali, jasno mi je da postoje ljudi koji su zaslepljeni mržnjom i besom. Preduzeću neke mere protiv onih koji očigledno ne znaju šta rade. Na snimcima se tačno vidi koji su to ljudi i ko je šta radio

Epidemiolog je istakao da trenutno nema lično obezbeđenje.

"Ja ga ne vidim i niko mi nije rekao da ga imam. Samo sam video maricu ispred zgrade", rekao je Kon. On je rekao da porodica stoji uz njega, ali da kod njih postoji određena doza straha.

"Moja porodica to stoički podnosi. Potpuno su uz mene, a njihova uznemirenost je prirodna reakcija. Postoji i doza straha. Bilo je trenutaka kada su me neki od članova šire porodice pitali zašto ne odustanem. Rekao sam da to nije moguće. Kada su me pitali da li mi je zdravlje važnije, odgovorio sam im da nije. Shvatam svoju obavezu mnogo bolje nego što neki drugi to vide. Svaka druga opcija za mene je nepojmljiva i ne vidim kako bih živeo kada bih se u ovoj situaciji povukao. Delta plus soj i grip je pred vratima", rekao je Kon.

Na versku službu samo vakcinisani?

Grčka pravoslavna crkva zatražila je od vernika potvrdu o vakcinaciji kako bi prisustvovali verskim službama. Kon je otkrio da li tako nešto može da se desi i kod nas.

"Nisam siguran da se to može rešiti nekom vrstom kovid propusnica. Siguran sam da će SPC naći mogućnost da se na pravilan način obrati vernicima", rekao je Predrag Kon.