VUČIĆ PRIMIO BUSTER DOZU! Predsednik Srbije pozvao građane da se vakcinišu: Nisam ni osetio ubod ovaj treći put (FOTO+VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas treću (buster) dozu vakcine protiv korona virusa.

Vučić je treću dozu vakcine primo u 11 sati, na vakcinalnom punktu u Hali 7, Beogradskog sajma.

Predsedniku je vakcinu dala Mirjana Novaković iz Doma zdravlja Savski Venac.

Sestra Mirjana je najpre obavila razgovor sa predsednikom, upitala ga da li je imao reakcije na prethodne dve doze i posavetovala ga je kako da se ponaša nakon primljene treće doze.

Predsednik je sestri uručio buket cveća.

Suviše smo verovali u savest građana

Predsednik Srbije se zahvalio medicinskim radnicima, koji učestvuju u ovom velikom i teškom poslu.

- Vakcinacija traje već gotovo godinu dana. Ja nisam ni ubod igle osetio ovaj treći put. Ja sam samo jedanput proveravao antitela, ali sam išao u Brus gde me je dočekalo 6 ili 7 hiljada ljudi i nisam se zarazio. I da jesam, sasvim sigurno je da bih preživeo. Ja preuzimam deo krivice što ovakva rešenja nismo doneli na vreme, a to je da svaka vakcinisana lica lečimo besplatno, a nevakcinisana u visini plaćenog osiguranja - ističe Vučić i dodaje da je takva ideja propala.

- To bi bilo apsolutno fer, tada bi se videla žrtva naših lekara. Ali sada je kasno za to, sada možemo samo da zamolimo ljude da se vakcinišu - istakao je Vučić.

On je rekao da se suviše verovalo u savest građana.

- Mogli smo to da rešimo, a da ne bude protivno Ustavu. Da se vakcinisani leče besplatno, a nevakcinisani da se leče besplatno ali u visini plaćenog osiguranja - naveo je Vučić.

Odgovarajući na pitanja novinara, Vučić jer rekao da će Srbija zajedno sa Hravtskima raditi na pronalaženju nestalih lica.

- Nešto je više nestalih Srba, ali se o tome u Hrvatskoj uporno ćuti. Pitanje nestalih je civilizacijsko pitanje - istakao je srpski predsednik.

Nema tog novca, nema te vlasti koji bi mi bili važniji od interesa srpskog naroda

Govoreći o problemu na KiM, on je ukazao da već deceniju slušamo da su svi Srbi na severu kriminalci.

Borba za vlast je nešto što je prirodno, racionalno i demokratsko pitanje, ali borba mora da bude skopčana i sa moralnim principima, da se ponašate tako da vaša vladavina bude u interesu građana, ako to nije slučaj nego je u interesu bogatih pojedinaca, teško ćete dobiti podršku građana. Što

- Gonili su Olivera Ivanovića, držali ga u pritvoru i zatvoru, pa je bio Veselinović, pa Radojičić, a sad su bukvalno svi Srbi na severu. To je politika u kojoj je nekom sve dozvoljeno, uvek je potrebno pronaći krivca, a Srbi su uvek krivci. To što srpski političari žele da učestvuju u tome da bi se nekome dodvorili, ja sam siguran da to ljudi vide - rekao je Vučić i istakao da mu ne pada na pamet da blati sopstevni narod i predstvanike srpskog naroda

- Nema tog novca, nema te vlasti koji bi mi bili važniji od interesa srpskog naroda - istakao je Vučić.

Dok sam predsednik, predsednik sam nezavisne, slobodarske zemlje

Upitan o zabrani ulaska njegovom sinu Danilu u Crnu Goru, Vučić je rekao da nije ni on znao, iako je bilo nekih natpisa u štampi.

- Nikada nisam dobio zvanično objašnjenje, ni moj sin nije dobio zvanično objašnjenje - rekao je Vučić.

Predsednik je napomenuo da se već danima vodi kampanja protiv njega u medijima, počevši od toga da je bio ratni zločinac na teritoriji na kojoj nikada nije bio do toga da neko kaže da treba da mu zamrznu račune.

Podvukao je da će dok je predsednik, biti predsednik nezavisne, slobodarske zemlje, koja odluke donosi u interesu svog naroda.