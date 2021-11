'KORONA BROJKE NISU U OPADANJU, TO JE PRIVID' Tiodorović o NAJGOREM SCENARIJU: Očekuje se i porast broja umrlih

Još tokom leta upozoravao sam da ako se ne vakcinišimo krenuće prirodni proces, što se nažalost desilo. To znači da će on trajati sve dok se svi ne zaraze, a počeće da raste i broj umrlih. Na udaru su nevakcinisani i oni sa slabim imunitetom, dakle, ovo će trajati, kaže epidemiolog i član Kriznog štaba prof.dr Branislav Tiodorović.

Imamo blagi pad brojki na dnevnom nivou? Zapravo, imamo i manje testiranih. Znači li to da će se nastaviti ovakav trend?

Nisu brojke u opadanju. Ovo je samo privid, imamo brojke manje u odnosu na manji broj testiranih. Mi smo stalno na 30 do 35 odsto pozitivnih od ukupnog broja testiranih. Nema opadanja. Drugo, imamo mnogo onih koji su zaraženi a koji se nisu testirali, imaju blagu sliku, da i ne znaju da su pozitivni. Tu imamo posebno mlade ljude, kad sve to uzmemo u obzir, pa nema govora o opadanju.

Kada onda možemo očekivati pad brojki?

Brojke ćemo smanjiti kada se prirodni proces približi kraju. A to znači kada svi budu zaraženi, oni koji su vakcinisani prežive, prežive i oni koji imaju dobar prirodni imunitet posle preležane korone, a platiće ceh oni koji su nevakcinisani, posebno oni koji imaju hronične bolesti.

Ovaj talas traje već dva meseca... Zašto?

Ja sam to prognozirao još juna meseca, ako se ne vakcinišemo najmanje u onom obimu od 75 odsto, desiće se ovo. I tada sam rekao, ako ne sprovodimo oštro mere, onda ćemo doći u tu situaciju kada ćemo imati ovakav scenario, koji je najnepovoljniji, a to je prirodni proces. Nije moralo da to da se desi, i za to snose odgovornost svi. Ne samo država i državni mehanizam kako se to želi prikazati, nego snose i građani, i politikanti, i svi oni koji su u tome učestvovali. Građani sprovode ono što oni misle. A onda će neko pitati a zašto država nije sprovela? Pa kako da sprovede država ako prvo nema ono što joj treba, a to je razumevanje javnosti pre svega. Koliko je vakcinisano u javnim službama, koliko u komunalnoj miliciji, koliko među onima koji kontrolišu mere? I koja je odgovornost medija koji su stvorili utisak da ovo nije ništa, naravno, mislim na one medije koji su dali prostora antivakserima. Oni sve vreme zastupaju tezu da korona ne postoji da to može da se ne leči i da ljudi mogu da oboljevaju i preboljevaju. Pojedini mediji su dali prostora raznim teorijama zavere, tako da nisu ni oni potpuno bez odgovornosti. Svi su odgovorni.

Sve dok apsolutno svi ne prođu kroz ovo.

Mesec, dva, tri…?

To se ne zna. Nema tog naučnika koji će precizno moći da kaže.

Kakav je delta plus soj, koliko je opasan?

Prema onome što je dostupno do sada, po podacima iz Velike Britanije gde se prvo pojavio, i prema podacima kojima ja raspolažem, može se konstatovati da je soj delta plus nešto zarazniji 10 do 15 odsto. To mu povećava koeficijent opasnosti, jer kada je nešto zaraznije postoji opasnost od širenja infekcije, onda je za očekivati da će biti mnogo više zaraženih. Samim tim biće mnogo više teških kliničkih slika, imaćemo i one na intenzivnoj nezi, i očekivano je da će biti i više preminulih.

Hoće li biti pooštravanja mera?

Mi možemo da donesemo maksimalne mere, ali postoji li spremnost da se te mere prihvate? Sada se odvija prirodni proces, dok postoji gorući materijal, goreće. Sve dok postoji osoba koja nije vakcinisana, koja nije zaštićena prirodnim imunitetom, koja se ne ponaša u skladu sa merama koje su na snazi, a ne ponaša se skoro niko, bićemo u ovakvoj situaciji.

Koliko je realno da vakcinacija bude obavezna za zdravstvene radnike, vojsku, policiju, prosvetu…?

To je sada nemoguća misija.

Batut je objavio preporuku za četvrtu dozu. Kakvo je Vaše mišljenje?

Obavezno primiti kako se preporučuje. Mi pratimo šta se dešava u svetu, ali i na osnovu našeg istraživanja. Mi sada dajemo posle pet meseci treću, mada sam ja odavno predložio da to učinimo ranije.