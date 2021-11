U 24 sata u Urgentnom možete videti sve, pacijente, lekare, čekaonica, kafe aparati, sve na jednom mestu, rekao je za NOVO JUTRO TV PINK doktor Predrag Mitrović, načelnik postkonorarne jedinice druge urgentne kardiologije Urgentnog centra, autor knjige „Pun pansion“, u kojoj se nalaze priče o tome šta se dešava u UG, posebno, kako ističe dešavanja u toku noći.

- Opisan je trenutak kada pacijent dolazi i traži pomoć i lekar koji treba da mu pruži pomoć. Nema nikoga više, nema familije, nema poznanika. Tu su smešne, tužne, tragične priče, opisivao sam svoje doživljaje, onako kako se stvarno dešava u toj ustanovi – rekao je dr Mitrović.

Kako kaže, tu u toku 24 sata imamo sve, čekaonice, automate za kafu, u 2 ili 3 noću tamo je, dodaje, kao da ste u nekoj velikoj železničkoj stanici u podne.

- U Urgentni dolaze najhitnija stanja i uglavnom su najteži bolesnici. Na dva sprata imamo sve vrste specijalista. Svi su tu i mogu da reaguju u kratkom vremenu. Imate stalni medicinski konzilijum koji odmah rešava situacije – rekao je dr Mitrović.

Dodaje da je od početka karijere zaposlen u Urgentnom centru, kao i da je tamo već 29 godina.

- Sušitna čitave priče jeste da je uz roman izašao i muzički kompakt disk. To je muzika iz knjige, to je nešto novo, to su kompozicije koje sam ja komponovao, sam snimio i motivisane su ličnostima i događajima iz knjige – rekao je dr Mitrović.

Kako kaže, čitaoci mogu da vide i kako izgleda UC i iz tog nekog muzičkog ugla.

