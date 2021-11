MINISTARSTVO OTKRILO 4 MODELA NADOKNADE ČASOVA: Evo šta se planira! Moguće skraćenje raspusta?

Škole će na vreme biti obaveštene o svim odlukama, kažu u Ministarstvu prosvete.

Časove koje propuste zbog produženog jesenja raspusta, koji je počeo juče, đaci će zasigurno morati da nadoknade, a na koji način i kada, biće određeno narednih dana.

U Ministarstvu prosvete za medije kažu da je u opciji više modela nadoknade, a da nije isključeno ni skraćenje jednog od narednih raspusta.

- Postoji više modela nadoknade časova, među kojima su i produžetak trajanja časova, radne subote, produžetak školske godine, mogućnost da se jedan od raspusta, zimski ili prolećni, skrate. Još nije utvrđeno koji će se model primeniti za nadoknadu časova zbog produžetka jesenjeg raspusta. Škole će na vreme biti obaveštene o svim odlukama - kažu u Ministarstvu prosvete,

Sagovornici smatraju da se nadoknada časova može održati samo u drugom polugodištu i to najverovatnije tokom proleća. Osim što ubrzo sledi i zimski raspust, situacija sa koronom još nije dovoljno stabilna da bi deca odmah posle raspusta imala radne subote i dodatne časove.

Da nadoknade neće biti u prvom polugodištu, a ni tokom zimskih meseci, saglasni su i predsednici prosvetnih sindikata. Kako oni tvrde, najverovatnije je da se nadoknada održi u maju.

- Kada se prvi put pričalo o produženom raspustu, bilo je rečeno da će se to nadoknaditi tako što će školska godina biti produžena tri dana. Ovo je po meni najbolje rešenje. Biće komplikovano održati nadoknadu i u drugom polugodištu zbog obaveza subotom, a to su razna takmičenja koja su već isplanirana kalendarom iz avgusta. S druge strane, nemaju sve škole prostora da održe sedmi čas ili pretčas. Najoptimalnije je da se to nekako organizuje u maju - smatra Jasna Janković, predsednica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije (USPRS).

Podsetimo, postoje tri varijante nadoknade časova, ali je ministar prosvete Branko Ružić naveo da je produženje školske godine najmanje verovatno. "Mislim da do toga neće doći", kratko je rekao ministar. Preostale dve varijante su radne subote i dodatni časovi tokom radnih dana. Milorad Antić, predsednik Foruma srednjih stručnih škola, takođe smatra da će časovi propušteni tokom produženog raspusta biti nadoknađeni u maju i da će to uglavnom biti preko radnih subota.

- To je mnogo jednostavnija varijanta od uvođenja sedmog časa ili pretčasa. Radne subote obično se uvode za one koji treba da odgovaraju ili da poprave neku ocenu - dodaje Antić.

Zimski raspust počinje 30. decembra, a prolećni 22. aprilaPodsetimo, đaci u Srbiji su od juče na produženom jesenjem raspustu, a u škole će se, umesto 12. novembra, vratiti 15. novembra. Školskim kalendarom zimski raspust je spojen za celu Srbiju i trebalo bi da bude od 30. decembra do 23. januara. Prolećni treba da počne 22. aprila, a završava se 3. maja.

