OPASNIJE JE NEGO ŠTO SMO MISLILI! Virusolog upozorava: Delta plus soj je jako opasan, posledice su još nepoznate

Nova mutacija virusa korone se brzo širi i treba biti oprezan, jel je još uve nepoznat, reči su naše viruseg virusologa Nade Kuljić Kapulica.

- Delta plus soj je nešto "prenosiviji" u odnosu na delta soj. To znači da jedan čovek može da zarazi više ljudi ako boluje od tog soja. Delta plus soj još nije dominantan, ali videćemo šta će kasnije biti. Posebno se prati njegova uloga u prenosivosti virusa - kaže virusolog Nada Kuljić Kapulica.

Delta plus soj otkriven je i nazvan tako jer su prilikom umnožavanja delta soja korona virusa, koji trenutno preovladava u svetu, uočene nove greške tj. mutacije virusa.

Delta plus soj - zarazniji

Nada Kuljić Kapulica pojašnjava da su promene prilikom umnožavanja virusa primećene na šiljku, delu virusa koji se vezuje za ćelije ljudskog organizma, odnosno početku infekcije i ističe da je za otkrivanje delta plus soja potrebna opširna analiza, koja obuhvata ispitivanje i razvrstavanje velikog broja uzoraka virusa uzetih od pacijenata.

- Kod nas se to radi na Medicinskom fakultetu i još nekim mestima. U našoj okolini, Hrvatska je već proglasila da imaju taj soj, što znači da je sigurno prisutan i kod nas. Koleginica s Medicinskog fakulteta je juče rekla da su oni radili sa desetak sojeva i da još nisu pronašli delta plus - predočava Nada Kuljić Kapulica.

Posledice i dalje nepoznate

Ona ukazuje na to da još nije poznato kakve će tačno posledice novi soj imati, jer nije dovoljno ispitan.

- Da li će ljudi više umirati, da li će davati težu bolest, odnosno da li će biti opasniji, to će se tek videti. To se tek prati, kao i to kako će vakcine uticati na taj soj, ali za to treba da imamo pacijente. Za sve to je potrebno vreme i razvrstavanje sojeva. Oni su sad na pomolu u nekim zemljama, a kako će virus evoluirati, to ne može da se predvidi. To važi i za delta plus, da li će da bude odbačen sutra kao beznačajan ili će biti zabrinjavajuć, to ćemo tek da vidimo - reči su virusologa.

Nada Kuljić Kapulica podseća da su mutacije greške u umnožavanju virusa koje se uočavaju analiziranjem genoma virusa. Ako je mutacija značajna, klasifikuje se kao novi soj.

- Ima mnogo mutacija ovog virusa. Izdvojene su značajne, one označene grčkim alfabetnim slovima: alfa, beta, gama i delta. Značajno znači da utiče na brzinu prenosa virusa, izazivanje težeg oblika bolesti, češće smrtne ishode - pojašnjava Nada Kuljić Kapulica.

