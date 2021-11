PRESTIŽNO PRIZNANJE! Vladika Fotije odlikovan krstom Vožda Đorđa Stratimirovića

Sa blagoslovom Njegovog Preosveštenstva episkopa sremskog G.G. Vasilija, uz saglasnost porodice Stratimirović, Centar za razvoj Šajkaške dodelio je Njegovom Preosveštenstvu episkopu bijeljinskom i zvorničko-tuzlanskom G.G. Fotiju visoko crkveno-društveno odlikovanje Krst vožda Đorđa Stratimirovića.

Ovo prestižno priznanje, koje nosi ime po Voždu srpske narodne vojske iz smutnih i prelomnih vremena revolucije na prostorima Habsburške carevine 1848-1849. godine, episkopu Fotiju je uručeno u Vladičanskom dvoru Eparhije zvorničko-tuzlanske u Bijeljini.

Rečenim odlikovanjem, koje su, u ime porodice Stratimirović, uručili praunuk i čukununuk Vožda, prof. Ivan Stratimirović i doc.dr Đorđe Stratimirović, Njegovom Preosveštenstvu je odato dužno priznanje: „Za samopregorno služenje Bogu i Srpskoj Pravoslavnoj Crkvi i njenom narodu širom srpskih zemalja i rasejanja, kao i za požrtvovano istrajavanje na vrednostima svetosavske duhovnosti, a osobito u znak priznanja za doprinos u očuvanju tradicije Srpske Vojvodine“, kao što stoji u Ukazu, kojeg je prilikom dodele priznanja pročitao đakon Hadži Nenad M. Jovanović, sekretar Centra za istraživanje pravoslavnog monarhizma.

Tim rečima je obrazložena ova odluka, kroz koju živi i od zaborava se čuva sećanje na delo vožda Stratimirovića. U tom smislu, takva odluka je i sasvim logična i potpuno prirodna, budući da je reč o Arhijereju, koji više od tri decenije služi Bogu i narodu i koji je sa svojom sabraćom obnovio i monaški život u čuvenom Manastiru Kovilj, za kojeg se često kaže da je: „duhovno središte Šajkaške oblasti“, ali i Sveštena Obitelj, koja je u vremenu današnjem Srpskoj Pravoslavnoj Crkvi podarila Svjatjejšeg patrijarha Porfirija i još četvoricu arhijereja. Pored toga, osobito je značajna činjenica da je Preosvećeni vladika Fotije neizbrisivo ugradio sebe u zdanje srpske crkvene prosvete, kao višegodišnji predavač, upravo, u znamenitoj Bogosloviji Svetog Arsenija u Sremskim Karlovcima, u kojima je vožd Stratimirović našao smiraj i pokoj svojoj viteškoj duši, posle više od stoletnog stranstvovanja.

Blagodareći na ukazanoj časti, vladika Fotije je smireno istakao da mu je velika radost da to priznanje dolazi baš njemu, a osobito je značajno da je izrazio spremnost da podrži sve planirane aktivnosti Odbora za prenos posmrtnih ostataka vožda Đorđa Stratimirovića i Centra, koje su usmerene na negovanje kulture sećanja, ali je, možda, još i značajnije što je Preosvećeni, iz prebogatih riznica svoga životnog iskustva i duhovnog opita, izneo dragocene predloge za unapređenje i razvoj te delatnosti, koja će u budućnosti tek donositi bogate plodove, na dobrobit naše Svete Crkve i našeg raspetog naroda, bez obzira na to na kojoj obali Drine, Dunava, Save ili Lima on živeo.

Autor: