'VIKALI SU MI MUSTAFA, ALI SE NISAM LJUTIO!' Muftija Jusufspahić je Dorćolac, oženjen je lepoticom, a ovako izgledaju njihova deca!

Beogradski muftija Mustafa Jusufspahić rođen je 1970. godine u Beogradu, kao mlađi sin muftije beogradskog Hamdije Jusufspahića i Nabile.

Njegov stariji brat je Muhamed Jusufspahić, predsednik Vrhovnog sabora Islamske zajednice Srbije i ambasador Republike Srbije u Saudijskoj Arabiji.

Nakon završene osnovne škole "Petar II Petrović Njegoš" u Beogradu i Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu, upisao je studije teologije na Univerzitetu Al-Azhar u Kairu, gde je diplomirao 1997. godine.

Još od osnovne trenirao je fudbal u Fudbalskom klubu Partizan. Na Kensington institutu u Londonu je usavršavao znanje engleskog jezika.

Najpre je bio na dužnosti imama Bajrakli džamije u Beogradu. Na predlog Vojislava Koštunice, predsednika SR Jugoslavije, imenovan je za člana Komisije za istinu i pomirenje 2002. godine.

Five years since we established religious service in Serbian Army. pic.twitter.com/1rv2WawL4B — Mustafa Jusufspahic (@MJusufspahic) 10. новембар 2018.



Kada je 2013. godine u Vojsci Srbije ponovo ustanovljena verska služba, imenovan je za glavnog vojnog imama u činu kapetana. Trenutno se nalazi u činu majora.

Oženjen je Azrom iz Zemuna...

Nekad sam moju cerku Noru uspavljivao ovom pesmom a sad mi kao nesto pevamo😂🤲❤️ pic.twitter.com/DTmSyyoeJS — Mustafa Jusufspahic (@MJusufspahic) 31. мај 2020.



... sa kojom ima kćerku Noru i sina Omara.

Dragi sine Omare , srecan ti rodjendan. Bog mi te cuvao i svako dobro podario. 🤲❤️ pic.twitter.com/RqEHlIgpcj — Mustafa Jusufspahic (@MJusufspahic) 08. јун 2021.

Pored engleskog, govori i arapski jezik. Navijač je FK Partizan, kao i njegov rođeni brat Muhamed Jusufspahić.

I meni su vikali Mustafa, ali ja se nisam ljutio!

Pre dve godine je za Alo dao zanimljiv intervju u kojem je ispričao da je igrao fudbal za Partizan jer ga Zvezda nije htela!

Svakog 17 i 18. Marta mene srce zaboli jer neko je tada 2004-te , djavola bodrio i kuce Bozije palio i rusio , a neko Boga branio. Srce moje BOGU pripada.😢 Da se nikada vise ne ponovi. Amin. 🤲🤝🙏🏻 pic.twitter.com/BcVodL1GOH — Mustafa Jusufspahic (@MJusufspahic) 16. март 2021.

- Rođen sam i odrastao na Dorćolu, gde je sport veoma važan segment života. Veliki broj prijatelja sam stekao kroz sport, pogotovo fudbal, tako da danas kao otac i svoju decu usmeravam da idu tim putem. Bave se sportom i jačaju duh i veru - počinje priču muftija Mustafa Jusufspahić.

- Veliki sam navijač Partizana i trenirao sam fudbal u tom klubu, a svojevremeno sam bio na probi i u Crvenoj zvezdi.

U to vreme, Vladimir Cvetković je bio sekretar, Dragan Džajić direktor, a Velibor Vasović trener. Imao sam tada 17-18 godina, već sam se preselio u Sarajevo, gde sam upisao Medresu, i dobio sam poziv da dođem na „Marakanu“. Mislio sam da ću igrati s vršnjacima, ali sam se prešao. Došao sam na trening i tamo su me sačekali Dragan Stojković, Dragiša Binić, Vladimir Jugović… Najbolji igrači Jugoslavije.

- Probna utakmica je bila zakazana u Zrenjaninu, ali kako sam bio registrovan za Sarajevo, nisam smeo da igram pod svojim imenom, već sam nastupao kao Janković. Na tribinama je bio i očev prijatelj iz tog grada koji je držao poslastičarnicu i koji je, kad me je video, počeo da viče: „Mustafa, Mustafa“. Na poluvremenu mi je legendarni Bora Kostić, koji je vodio meč, rekao: „Dobar si, ali vidim da te ovde dobro poznaju“, i zamenio me. Često u šali kažem: „I meni su vikali ’Mustafa’ s tribina, ali se nikada nisam ljutio. Tek kasnije su to počeli da viču Vladimiru Stojkoviću“, ispričao je za Alo pre dve godine.