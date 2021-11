Da li svako ko ima temperaturu mora da prođe kroz kovid ambulantu? KAKO NA PREGLED AKO NIJE KORONA?

Mora li svako sa povišenom temperaturom da prođe kroz kovid ambulantu i kako u tom slučaju doći na pregled kod svog izabranog lekara u Domu zdravlja, ako pacijent sigurno nije zaražen korona virusom? Da li je moguće u te svrhe samoinicijativno uraditi test na koronu?

- Ja sam jutros išla kod svoje doktorke u Dom zdravlja u Braće Jerković. Imam stomačne probleme, imala sam i neku blagu temperaturu, ali sigurna sam da to nije kovid pa sam tražila da mi samo da neku terapiju. Samo me je pogledala i pitala šta ste vi po struci? Kada sam joj rekla grafičar prevrnula je očima i poručila „idite u kovid ambulantu“ – ispričala je sredovečna žena novinaru, dok su zajedno čak pet sati čekali na testiranje i pregled ispred kovid ambulante u Šumicama, gde jednu "etapu" čekanja uključuje i boravak u neprovetrenoj prostoriji od 20-ak kvadrata sa još isto toliko ljudi, od kojih svi imaju simptome korone, ali još nije sigurno da li su svi pozitivni - makar u tom trenutku.

Dosadašnje iskustvo tokom pandemije pokazalo je da nije svaka povišena temperatura siguran znak da je u pitanju infekcija korona virusom - postoje brojna stanja koja su praćena ovim simptomom. Međutim, da bi se to dokazalo, s obzirom da domovi zdravlja prate striktne protokole epidemiologa, Instituta za javno zdravlje i Ministarstva zdravlja, svi sa povišenom temperaturom ipak moraju da prođu kovid protokol.

Tako da, kako je pokazalo naše istraživanje, kada dođete u dom zdravlja da biste otišli na pregled kod svog izabranog lekara, ukoliko imate temperaturu, ali ne usled korona virusa, svakako morate prvo ići u “crvenu” zonu.

"Ako imate negativan test, naredna 3 dana budite u kontaktu sa svojim lekarom preko telefona"

Naime, zeleni ulaz namenjen je samo zdravim osobama, tj. onima koji nemaju temperaturu, pošto se ona smatra jednim od glavnih pokazatelja prisustva kovid 19 u organizmu. Pitali smo se da li pacijent koji ima negativan test na korona virus, a ima temperaturu, može ući u Dom zdravlja da bi otišao na pregled kod svog izabranog lekara. Pisano pravilo ne postoji.

Nema pisanog pravila da li pacijent ako ima temperaturu i negativan test na koronu, može proći do svog izabraog lekara bez prolaska kroz "crvenu zonu"

- Zavisi koji test je u pitanju. Svi koji imaju negativan antigenski test, to nije dobar pokazatelj. Dešava se da prvo pokaže da ste negativni, a nakon dva, tri dana da ste pozitivni. Potrebno je uraditi prisustvo virusa u krvi, mora se prvo ustanoviti zašto pacijent ima temperaturu. Ukoliko se utvrdi da nije zbog kovida, onda pacijenta šaljemo na kućno lečenje, prati se stanje još naredna tri dana, a za to vreme sigurno će se nešto pokazati, ili će pacijentu biti bolje ili lošije. Naravno, pacijent sve vreme može biti u kontaktu sa svojim izabranim lekarom putem telefona - objašnjava dr Aleksandar Stojanović, direktor Doma zdravlja "Milutin Ivković" na Paliluli.

Upravo iz tog razloga mnogi sugrađani se žale da ih u Domovima zdravlja upućuju na crveni ulaz zbog povišene temperature, a čiji uzrok, kako oni kažu, nije korona.

Ministarstvo: Sasvim je logično da osoba sa temperaturom ide prvo u kovid ambulantu

Činjenica je da se sada svaka temperaturu pripisuje kovidu, ali povišena temperatura može nastati iz mnogobrojnih razloga. Jedan od njih jeste i pojava gripa, na koji smo maltene zaboravili otkako nas je korona "okupirala". Do tada, ova pošast bila je redovna skoro svake godine, a postoji bojazan da nas ni ove neće zaobići. Ukoliko dođe do tog scenarija, postavlja se pitanje hoće li doći do reorganizacije medicinskog sistema, koji za sada još uvek funkcioniše, a višesatno čekanje njegov je sastavni deo.

U Ministarstvu zdravlja kažu za Blic da je protokol o ulasku u domove zdravlja napravljen u cilju zaštite non kovid pacijenta i zdravstvenih radnika.

- Temperatura jeste jedan od simptoma infekcije Korona virusom i sasvim je logično da se febrilna osoba prilikom dolaska u DZ najpre pošalje na pregled u Kovid ambulantu, da se obavi dijagnostika, kažu u Ministarstvu zdravlja.

"Ne radite samoinicijativno antigenske testove"

U novosadskom Domu zdravlja kažu da ne preporučuju potencijalnim pacijentima da samoinicijativno rade antigenske testove kako bi došli do svog izabranog lekara.

Novosadski lekari ne preporučuju pacijentima da samoinicijativno rade antigenske testove

Na sreću, u novosadskoj kovid ambulanti nije gužva i nema dugog čekanja tako da poštujemo propisanu proceduru koja predviđa odlazak u kovid ambulantu svakog pacijenta koji ima povišenu temperaturu. Tamo popunjava upitnik i ukoliko ima barem tri simptoma koji ukazuju na to da je potencijalno zaražen korona virusom tada se radi brzi antigenski test. Ukoliko je taj test negativan, onda se taj pacijent upućuje kod izabranog lekara na dalju dijagnostiku. Ukoliko prilikom popunjavanja upitnika pacijent navede više od tri simptoma koji mogu da ukažu na to da je zaražen korona virusom, njemu se radi PCR test i odmah ga pregleda lekar. Na osnovu testa i pregleda lekara odlučuje se šta dalje sa tim pacijentom – objašnjavaju nadležni iz DZ “Novi Sad”.

Kažu i da je, pored smanjenih gužvi u kovid ambulanti za prvi pregled, primetna i činjenica da je dvostruko povećan broj onih koji primaju prvu dozu vakcine što je, kako ocenjuju, veoma ohrabrujuća vest jer je to jedini način da zaštitimo i sebe i druge.

"Lekari u kovid ambulantama leče sve pacijente"

Kako i u celoj Srbiji, tako i u domovima zdravlja u Zlatiborskom okrugu – svi pacijenti sa povišenom temperaturom moraju da prođu kroz Kovid ambulatnu.

Ovo je instrukcija, kažu u Zdravstvenom centru Užice, Ministarstva zdravlja i nemoguće je trijažu pacijenata sa temperaturom regulisati na drugi način.

Svi pacijenti sa povišenom temperaturom moraju proći kroz Kovid protokol, kažu u Domu zdravlja Užice

- Pacijent sa povišenom temperaturom mora da prođe kroz Kovid ambulantu u kojoj bude testiran i pregledan, po potrebi mu bude urađen snimak pluća. U slučajevima kada nije zaražen korona virusom lekar će mu prepisati određenu terapiju ili ga uputiti u bolnicu. Dakle, lekari u kovid ambulantama ne leče ljude samo od korone, već i od ostalih bolesti, rade isto što bi radili kao izabrani lekari na redovnom pregledu - kažu u ZC Užice.

U slučaju da pacijent da ima povišenu temperaturu, ali i negativan antigenski test opet moraju da budu upućeni u Kovid ambulantu i podvrgnuti PCR testu koji se ne može uraditi u privatnim klinikama.

Poput Užica, i valjevski Dom zdravlja po pitanju pregleda pacijenata sa simptomima respiratornih infekcija, što podrazumeva i povišenu temperaturu, radi po stavovima epidemiologa i Kovid protokolima, a to znači i dolazak u Kovid ambulantu, bez obzira da li će se ispostaviti da je pacijent zaražen ili ne.

Međutim, kako naglašavaju u Domu zdravlja, svesni činjenice da je značajan broj pacijenata negativan na testu, preduzeli su neke korake kako bi se smanjile gužve i čekanje u Kovid ambulanti, a time i mešanje pozitivnih i negativnih.

U Valjevu su odvojenim ulazima smanjili mešanje pozitivnih i negativnih pacijenata na koronu

- Veći deo zgrade Doma zdravlja pretvoren je u Kovid prostor, prizemlje i dva sprata, čime je omogućen istovremeni rad više ordinacija i veći komfor za pacijente. Testiranje na virus radi se u dve smene, sve do 18 sati. Omogućili smo onlajn naručivanje svih analiza Kovid ambulante (test, krvna slika, rentgen) i zaključenje bolovanja, preko sajta Doma zdravlja. Zahvaljujući tome pacijenti koji su negativni i imaju dobre nalaze ne moraju sa rezultatima ponovo dolaziti na kontrolu u Kovid ambulantu – objašnjavaju u valjevskom Domu zdravlja.

Takođe, navode da je trudnicama obezbeđen zaseban ulaz i zasebna Kovid ambulanta na ginekološkom odeljenju. Prehlađene trudnice mogu i telefonom da dobiju upute od ginekologa, a testiranje im je obezbeđeno rano ujutro, pre početka testiranja ostalih pacijenata.

"Postoji respiratorna ambulanta"

U Domu zdravlja u Subotici kažu da se u ambulantama temperatura meri bezkontaktnim toplomerom i uzima se kratka anamneza o tegobama koje pacijent ima ako je u pitanju povišena temperatura, što znači da se sa pacijentom razgovara radi prikupljanja informacija za dalje upućivanje na preglede i lečenje.

U DZ potvrđuju da su respiratorne kovid ambulante opterećene, ali da svakako nije sve kovid, jer kolaju virusi i definitivno da ima i drugih oboljenja, međutim, svaki pacijent ako je to potrebno testira se u kovid ambulanti. Zdravstveni radnici ne veruju da bi iko od pacijenata koji žele kod izabranog lekara platio samoinicijativno privatno PCR ili antigenski test koji je jefitniji da bi izbegao kovid ambulantu, ali za to nema potrebe jer se takvi testovi u ambulantama od njih ne traže.

U Subotici se kod izabranog lekara ne traži bilo kakav test, već se prvo uzima amamneza

- Apsulutno se ne traži nikakav test na ulazu kod izabranog lekara. Samo se uzima anamneza, nekoliko osnovnih podataka o tegobama pacijenta vezanih za temperaturu, ali osim temperature je važno koje druge tegobe ima. Ako ima temperaturu i, recimo, peckanje pri mokrenju, naravno da se sumnja na urinarnu infekciju a ne na respitatornu. Ako ima i respiratorne tegobe samo onda se ne prima u ambulantu, ali ni onda se ne traži PCR i antigencki test, već mora u respiratornoj ambulanti da prođe proceduru respiratorne ambulante – kažu Ivanka Beoković, direktorica Doma zdravlja u Subotici i njeni saradnici.

Prema njihovim rečima, kratka anamneza je postupak koji rešava problem, a sam postupak za odlazak kod izabranog lekara nije uslovljen testovima na kovid.

Dešava se da pacijenti imaju nekovid simptome, a ispostavi se da ipak budu pozitivni i takvi nam dospeju nakon posete svom lekaru. Primera, radi imali su bolove u stomaku, a dešava se da to bude deo kovid manifestacije, bili su i kod izabranog lekara i posle se posumnja i potvrdi da bi to moglo da bude ipak kovid. Dakle, sugrađane sa respiratornim tegobama šaljemo u respiratornu bez obzira na temperaturu, jer i kada neko nema temperaturu, a ima ostale simptome korone mora u kovid ambulantu. Ako ima temperaturu onda ide kratka anamneza o tegobama i to je najbolji put – zaključuju u Domu zdravlja.