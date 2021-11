Do Nove godine ostalo je nešto više od mesec i po dana, a čini se da se o dočeku nikada manje nije pričalo.

Razlog je jednostavan - četvrti talas korona virusa potpuno je nepredvidiv pa ni sami građani, ali i ugostitelji nisu načisto šta im je činiti.

Putovanje u Srbiji ili regionu i Evropi, ali i dočeci po trgovima i restoranima u godinama za nama bile su omiljene opcije naših građana, ali ove godine stvari nisu baš tako jednostavne.

- Što se proslava tiče, bilo bi dobro da makar kao prošle godine, slavimo u porodičnim uslovima. Da se ne dešavaju velika okupljanjima. Bez kafana, bez restorana. To najverovatnije važi i za Novu godinu. Bio sam optimista, govorio sam da je moguće da ćemo biti slobodniji, ali nažalost pokazalo se da taj optimizam nije realan - rekao je epidemiolog Branisav Tiodorović za "Blic".

U Beogradu već pljušte ponude

Ipak, prestonički klubovi i restorani nisu toliko pesimistični kada je reč o proslavama, pa su neki već sada objavili ponude za Novu godinu. Cene se kako se može videti kreću od 35 do 100 evra, a organizatori na svojim sajtovima najavljuju da će u tu cenu biti uključeni hrana, piće i muzika.

Nakon što smo pozvali jednog od organizatora iz poznatog beogradskog event centra za pitanje o tome kako će se doček održati u kovid uslovima sa kovid propusnicama rečeno nam je da će se pravila maksimalno poštovati.

Doček u Skadarliji pre korone

- Ukoliko neko sad rezerviše, a dođe do promene mera, rezervaciju će moći da otkaže uz povraćaj novca - naveli su za "Blic" u ovom centru za proslave.

Interesovanje građana je podeljeno - dok bi pojedini voleli da se malo opuste za novogodišnju noć, sa druge strane velika je većina onih koji će Novu godinu proslaviti u krugu porodice.

- Zbog korone zaista nemam nekih većih planova za doček. Hteli smo da idemo u inostranstvo, ali pravila se menjaju iz dana u dan, tako da ćemo ipak ostati kod kuće - kaže naša sagovornica koja dodaje da većina njenih prijatelja slično razmišlja.

Što se tiče organizovanog dočeka, kako je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić juče najavio, Grad Beograd organizovaće doček Nove 2022. godine ispred Narodne Skupštine. Nastupaće tri pevačice, a ko je u pitanju pročitajte ovde.

U Novom Sadu već najavljena velika imena

Bez obzira na to što je Novi Sad početkom novembra osvanuo okićen novogodišnjim ukrasima gradski čelnici još ne znaju kako će organizovati tradicionalni doček Nove godine na Trgu slobode i još nekoliko lokacija u gradu kao što je to bio slučaj prethodnih godina zbog trenutne epidemiološke situacije, te čekaju preporuke Kriznog štaba.

I za ovaj doček zadužena je Fondacija ’’Novi Sad - Evropska prestonica kulture 2022’’ jer vojvođanska prestonica upravo sledeće godine treba da ponese ovu laskavu titulu.

Da se doček Nove godine uveliko priprema dokaz je i saopštenje iz te Fondacije u kome se najavljuje da će na dočeku 2022. godine na više od 60 događaja nastupiti više od 280 umetnika iz devet zemalja. Neka od za sada najavljenih imena i programa za doček su nova kraljica fado muzike Karminjo, finski muzičar Džimi Tenor, Teslina svetlosna galerija, legendarni slovenački reditelj Dragan Živadinov i Dušan Jovović, evropski nagrađivani autor koji je domaćoj javnosti poznat po tematizovanju života naših velikana.

Dok iz Fondacije EPK 2022 najavljuju da će uskoro obelodaniti još neka imena učesnika, oni su raspisali javni poziv za finansiranje realizacije umetničkih programa u prostorima nezavisnog kulturnog stvaralaštva u okviru programskog luka ’’Doček’’.

Pravo učešća na konkursu imaju registrovani ugostiteljski objekti, udruženja i druge organizacije koji obavljaju delatnost iz oblasti kulture i umetničkog stvaralaštva, sa teritorije grada Novog Sada, u čijim prostorima se obično realizuju kulturno-umetnički programi kako nezavisne scene, tako i afirmisanih umetnika, i koji pored toga deluju u cilju podrške marginalizovanih umetničkih grupa i pojedinaca.

Rok za podnošenje prijava je 16. novembar 2021. godine u 16 časova, a odluka o izboru korisnika sredstava biće doneta najkasnije u roku od sedam dana od zatvaranja konkursa.

Podsetimo, ’’Doček’’ je jedan od legatskih i najvećih projekata Fondacije ’’Novi Sad – Evropska prestonica kulture’’. Radi se o jedinstvenoj proslavi dve Nove godine, koja obuhvata dva računanja vremena, dva pisma, dve umetnosti, dva programska koncepta i dva otvaranja godine titule Evropske prestonice kulture. ’’Doček’’ slavi interkulturalnost Novog Sada kroz brojne programe širom grada 31. decembra i 13. januara.

Novosadski ugostitelji takođe se nadaju povoljnijoj epidemiološkoj situaciji za Novu godinu te priželjkuju da će njihovi objekti raditi nesmetano u ’’najluđoj’’ noći ali još nisu spremili nikakav zvaničan program.

Zlatibor - planovi za muziku i vatromet

Na Trgu partizana u Užicu već godinama se ne priređuje koncert u najluđoj noći, a razlog je što u isto vreme mnogo atraktivinije estradne zvezde nastupaju na obližnjem Zlatiboru.

Na najposećenijoj srpskoj planini prethodnih godina koncerti su odžavani svako veče od 30. decembra do 1. januara. Kako nam je rečeno u Turističkoj organizaciji „Zlatibor“, u planu je da i 2022. na Kraljevom trgu bude dočekana uz muziku i vatromet, ali će mnogo toga zavisiti od epidemiloške situacije.

Zlatiborski ugostitelji još uvek ne razmišljaju o novogodišnjim aranžmanima, em što je, kako kažu, još uvek prerano da izađu sa ponudom, em što će se o tome pitati Republički krizni štab.

Niš bez organizovanog dočeka, proslave zavise od Kriznog štabaGradonačelnica NIša Dragana Sotirovski potvrdila je za “Blic” da organizovanog dočeka Nove godine u centru Niša neće biti, a da je još uvek rano govoriti o proslavama u ugostiteljskim objektima.

- Neće biti organizovanog dočeka i to je definitivna odluka. Da li će biti proslava, rano je govoriti i zavisiće isključivo od procene epidemiološke situacije od strane Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Niša, navela je gradonačelnica Sotirovski u odgovoru na pitanja “Blica”.

Ugostitelji u Nišu još uvek ne primaju rezervacije za doček Nove godine zbog neizvesnosti kakve će mere biti propisane i da li će uopšte biti dozvoljeno da se u kafanama i restoranima organizuju proslave ”najluđe noći”.

- Prema mojim saznanjima niko ne prima rezervacije jer se ne zna ni kakvo će radno vreme biti, ko će moći da prisustvuje niti da li će uopšte biti dozvoljeno da se oraganizuju proslave dočeka Nove godine. Mnogo je pitanja koja se javljaju u ovom trenutku, a na koja ugostitelji nemaju odgovor. Zato kaparu niko ne sme da prima i da ulazi u ceo postupak realizacije. Ugostitelji očekuju jasan stav po ovom pitanju s obzirom da je potrebno vreme da se pripreme za ove proslave i oni a i sami građani, kaže predsednica Udruženja ugostitelja I turističkih poslenika iz Niša Ančica Dimitrijević.

Ugostitelji koje je “Blic” kontaktirao, plaše se da govore imenom i prezimenom, strahujući da bi se mogli naći pod konstantnom lupom raznih inspekcija ali potvrđuju da u ovom trenutku većina njih ne prima rezervacije za Novu godinu.

- Niko ne zna šta će biti do Nove godine I kakve će tada mere biti propisaane za ugostitelje. Kako uzeti kaparu, naručiti robu i rezervisati muziku a onda da bude doneta zabrana organizovanja, ili neko radno vreme koje možda neće odgovarati gostima. Čekamo dok ne dobijemo jasna uputstva, kaže jedan ugostitelj iz Niša.

Subotica - "Možda bude dnevne žurke"

Kako se za sada čini, najviše Subotičana će Novu 2022. godinu dočekati kod kuće, u društvu najbližih članova porodice i prijatelja.

Nezvanično saznajemo da se još uvek ništa ne zna u vezi organizovanja javnog dočeka na trgu, a da li će okupljanja u centru grada biti zavisiće od epidemiološke situacije i mera koje budu na snazi krajem godine.

U nekoliko subotičkih ugostiteljskih objekata kažu da apsolutno ne razmišljaju o dočeku Nove godine, jer ne znaju kako da se organizuju i rade ni poslednjih nedelja i smatraju da zbog trenutnih epidemioloških mera ne planiraju veća okupljanja.

- Možda bude dnevne žurke za Novu godinu, ali ne zavisi ništa od nas. Ako budu postojale mogućnosti sigurno ćemo raditi u novogodišnjoj noći - rečeno je "Blicu".

Pojedini građani se nadaju odlasku na planinu i provodu daleko od Subotice, a većina kaže da će ostati kući.

- Nemam volje nigde ni da idem. Ne želim zabavu, već mir. Ako bude bilo na trgu prošetaću samo da bih videla vatromet, u suprotnom kuvaću sarmu i gledati TV. Komšije čujem idu na Kopaonik, ali oni su mlađi ljudi. Nije ovo vreme za velika okupljanja - kaže Subotičanka Jolan Š.

U Boru postoje planovi, ali još ništa nije izvesno

Prema podacima do kojih je došao "Blic" u Boru su u gradskom budžetu predviđena sredstva za proslavu Nove godine na otvorenom, i to oko dva miliona dinara za koncert, i oko milion dinara za vatromet.

Međutim, kako smo obavešteni, rebalans budžeta tek treba da bude usvojen na gradskoj Skupštini, i još uvek se ne zna ko će nastupiti na gradskom trgu, dok se ne raspiše i završi poziv za izvođače i javne nabavke.

Putovanja u inostranstvo

Turističke agencije su bojažljive sa ponudama za doček Nove godine jer, kako su kazali, situacija se menja iz dana u dan. Očekuju da će konkretnije ponude imati tek u drugoj polovini novembra.

Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (JUTA) Aleksandar Seničić za Alo kaže da turističke agencije uglavnom za doček Nove godine nude domaće destinacije, poznate planinske i banjske centre, jer je s putovanjima u inostranstvo situacija neizvesna.

- Ponuda će sigurno biti veća nego prošle godine, ali to ne znači da će i veći broj ljudi putovati - zaključio je Seničić, i dodao da cene novogodišnjih aranžmana neće biti promenjene i da će biti na nivou prošle i 2020. godine. On ističe da ima interesovanja stranih turista za doček u našoj zemlji ali da za to još nema zvaničnih podataka.