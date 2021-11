U SRBIJU STIŽE SPASONOSNI LEK PROTIV KORONE: Od 2022. primaćemo i RAKETNU VAKCINU - Štitiće nas od kovida VIŠE GODINA

Hemičar dr Vladimir Cmiljanović, Srbin koji živi u Švajcarskoj, gde zajedno sa sestrom radi na vakcini druge generacije protiv kovida 19, takozvanoj raketnoj vakcini, uveren je da će ovo cepivo biti završeno sledeće godine i da će štititi od kovida više godina.

- Vakcina druge generacije je u stvari pravi virus, ali u oslabljenom obliku. Postoje dva načina - jedan koji mi koristimo je da smo izbacili proteine kojima se virus reproducira u telu. Kad nema te proteine, on može da uđe u ćeliju, da je zarazi, ali ne može da izađe. Ali čim je ušao u ćeliju, onda se stvaraju takozvane T-ćelije ubice, i to je važno da imate jaku vakcinu koja može nekoliko godina da vas štiti - rekao je Cmiljanović.

Kaže da će se ta vakcina, najverovatnije, davati pomoću pumpice - neće biti uboda u mišić, već će se koristiti kao kapi za nos. On je najavio da bi klinička ispitivanja trebalo da budu sprovedena u Švajcarskoj i Srbiji sledeće godine, i uveren je da će 2022. biti i završena.

- Mi jako verujemo u tu vakcinu, obećao sam svojoj porodici da ću biti prvi koji će da je uzme. Verujem u našu nauku, verujem u naše naučnike, verujem u svoju sestru, koja vodi sve te studije, tako da imamo mnogo jak internacionalni tim - sa najboljim švajcarskim ekspertima, ali sa srpskim pilotima - ističe dr Cmiljanović, koji je zajedno sa sestrom radio i na novom leku protiv raka koji se uspešno primenjuje i kod nas.

Ðerlek: Imunizacijom protiv delta plus soja

Odluka kriznog štaba da kovid propusnice budu obavezne od 20 sati već je uticala na povećano interesovanje za vakcinaciju, izjavio je agencijama državni sekretar u Ministarstvu zdravlja dr Mirsad Ðerlek. On je dodao da zbog delta plus soja ne bi trebalo dizati paniku, jer je za sada poznato da je ta varijanta tek nešto zaraznija, ali je poručio da upravo vakcinacijom moramo sprečiti da se pojavljuju novi, opasni i smrtonosni mutanti. - Virus jeste opstao, on je među nama, on nam ubija ljude, ali dajte da mu se suprotstavimo, da se vakcinišemo u što većem broju - apelovao je Ðerlek.