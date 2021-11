LOŽE SE GUME, CIPELE I PLASTIKA... Juče je 9 gradova u Srbiji imalo zagađen vazduh, a evo šta je razlog!

Problem su kućna ložišta jer siromašniji ljudi, posebno u ruralnim predelima, pored drva i uglja lože još šta stignu, ocenjuju ekolozi.

Stanovnici pojedinih delova prestonice, ali i drugih gradova Srbije koji su juče izjutra otvorili prozor mogli su da osete miris dima i čađi iz kućnih ložišta. Razlog tome je visok vazdušni pritisak, koji zagađenje iz ložišta pritiska ka tlu, objašnjavaju ekolozi.

Prema podacima sajta IQAir.com, najgora situacija bila je u Čačku, Novom Pazaru, mestu Lipe kod Smedereva, Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu, Obrenovcu, Pančevu i Beogradu, gde je kvalitet vazduha bio u crvenoj zoni.

Stručnjaci upozoravaju da su pored termoelektrana i toplana, domaćinstva najveći zagađivači vazduha jer i dalje za ogrev masovno koriste drva i ugalj kao najjeftinije solucije.

- Siromašniji ljudi, posebno u ruralnim predelima, lože šta stignu - gume, flaše, plastiku, cipele... sve što ne treba, i to stvara dodatni problem. S tim treba prestati. Takođe, na čuveni "smederevac" greje se velika većina ljudi, a mnoge te peći su stare, neefikasne, te je dobro, ko može, da ih zameni za novije koje imaju šamote. Tako se i štedi i čuva od zagađenja, to je ono što možemo da uradimo mi kao pojedinci. Sada postoje i subvencije za zamenu stolarije koje treba iskoristiti jer to mnogo znači u održavanju toplote domaćinstva - ocenio je ekolog Dejan Zagorac.

On objašnjava da stabilno vreme u ovo doba godine sve loše čestice zadržava pri tlu:

- Što je viši vazdušni pritisak, vreme je stabilnije, te se samim tim zagađenje zadržava tamo gde i nastaje, pri tlu. Košava nam reši problem, ali kratkoročno. To je kao kad pušač otvori prozor da izluftira, a dim mu je već u plućima.

Meteorolog Đorđe Đurić potvrđuje da zagađenju u prilog ide stabilno vreme, bez kiše, snega i vetra.

- Tokom vikenda se kvalitet vazduha može poboljšati u Podunavlju i na jugu Banata, gde je počeo da duva malo jači vetar. U ostalim predelima vetar će biti slab, te će se i dalje udisati lošiji vazduh - rekao je on i dodao da su problem kotline i doline na jugu i zapadu Srbije, gde će biti povećanje čestica zagađenja:

- Ipak, od ponedeljka nas svuda očekuje jugoistočni vetar, a idealna situacija biće naročito u košavskom području. Ali ponegde na lokalu gde je strujanje malo može se očekivati da vazduh i dalje bude zagađen - ocenio je Đurić.