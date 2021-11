NEDELJA TMURNA I OBLAČNA! Nakon par dana ZUBATOG SUNCA, Srbiju očekuje postepeno naoblačenje, ali i KIŠA!

U nedelju postepeno naoblačenje koje dolazi sa jugozapada i može uzrokovati slabu kišu, pre svega na jugozapadu i zapadu Srbije. Vetar slab istočnih pravaca, u košavskom području slab do umeren jugoistočni, u južnom Banatu umeren do pojačan. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -1°C do 6°C, a maksimalna od 11°C do 15°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 3°C do 8°C.

Beograd - Naoblačenje sa malom šansom za kratkotrajnu kišu. Veći deo dana suvo. Vetar slab do umeren jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura 6°C, a maksimalna do 14°C. Uveče suvo i 7°C u 22h.Niš: U nedelju naoblačenje sa malom šansom za kišu. Vetar slab severoistočni. Minimalna jutarnja temperatura 2°C, a maksimalna do 14°C.

Užički region - U nedelju postepeno naoblačenje koje dolazi sa jugozapada i može uzrokovati slabu kišu tokom dana. Vetar slab istočnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 1°C do 4°C, a maksimalna od 12°C do 14°C. Uveče suvo. Na Zlatiboru i Tari naoblačenje sa mogućom slabom kišom, a temperatura do 10°C.

Vojvodina - U nedelju postepeno naoblačenje koje dolazi sa jugozapada sa malom šansom za sporadičnu slabu kišu. Vetar slab istočnih pravaca, u košavskom području slab do umeren jugoistočni, u južnom Banatu umeren. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 2°C do 6°C, a maksimalna od 12°C u Subotici do 15°C na jugu Banata gde će biti više sunčanih sati. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 4°C do 7°C.

Novi Sad - U nedelju naoblačenje, ali ostaje suvo. Vetar slab istočni i jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura 4°C, a maksimalna do 14°C. Uveče suvo i 5°C u 22h.

Subotica - U nedelju naoblačenje, ali ostaje suvo. Vetar slab istočni i jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura 3°C, a maksimalna oko 12°C. Uveče suvo i 5°C u 22h.

Vreme narednih dana: U ponedeljak promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Oblačnije će biti u Timočkoj Krajini gde se očekuje malo hladnije vreme. Vetar slab istočnih pravaca, u košavskom području umeren jugoistočni, u južnom Banatu u pojačanju popodne i krajem dana. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 1°C do 7°C, a maksimalna od 10°C do 14°C.

U utorak i sredu malo niža temperatura uz pojačan jugoistočni vetar u košavskom području.

