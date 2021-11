EKSKLUZIVNO! Isplivale nikad viđene paparaco fotografije Jovanke Broz! Kobra je posle ovoga uhvaćen, a evo šta mu je TITOVA SUPRUGA rekla! (FOTO)

Kako Kobra objašnjava, da bi neko bio pravi paparaco, mora da zna da uhvati momenat, navodeći da ne postoji ''krečenje'' fotografija, već da ono što se uslika, uvek ide u štampu.

Kako je dodao, govoreći o fotografijama Jovanke Broz, u pitanju su ekskluzivne fotografije, a dojavu o vožnji Jovanke Broz dobio je upravo od konobara jednog restorana.

- To nije doznao niko osim mene, nije doznao ni glavni iz obezbeđenja Rade Čečun. On je njeno lično obezbeđenje i veliki prijatelj bio, a ja sam od konobara doznao dojavu. On mi je rekao, onaj čovek što tamo sedi čuva Jovanku Broz, i on će sutra da je vozi - priča Kobra.

Kako je istakao, njemu je sutradan javljeno da dolaze, ali je raskrsnica u tom trenutku bila prazna, a potom je, kako bi usporio vožnju, propustio pešaka.

- Posle toga je otišla na sladoled, tada je odlično izgledala - naveo je Kobra.

Kobra je naveo da su ga kasnije uhvatili, nakon čega je Jovanka zahtevala da pogleda fotografije.

Pitala me zašto, a ja sam rekao da je ona naša kraljica, i onda je rekla: "Pa dobro, neka idu u štampu" - prepričava Kobra.

Kobra ističe da posao paparaca uopšte nije lak, jer, kako dodaje, to može biti izuzetno opasno, zbog čega su mnogi odustali od ovog poziva.

- Meni su političari prijatelji, njih ne slikam, ali sam Đilasa zakucao u tri ujutru, kako je igrao sa nekom devojkom, to je sutradan odzvonilo na naslovnim stranama. Bila je sportistkinja. Kada ga je obgrlila, bio je mala košarkaška lopta - priseća se Kobra.

- I Dobrica Ćosić je jednom slučajno poljubio Biljanu Ristić, i ja sam njoj rekao da imam sliku, i u novinama je izašao taj članak - priča Kobra, pa se dotakao i fotografisanja Madone.

Čekao sam je četiri dana. Ne da je dobra, nego ubija. Bolja mi je od Lejdi Gage, nju smo uhvatili na izlasku iz striptiz kluba - priča Kobra.

Kako je Kobra objasnio, postoji dosta slučajeva koje nikada neće zaboraviti, ističući da je i Romanu Panić, koja se u datom trenutku raspravljala sa advokatom, uspeo da uslika, umalo se ne povredivši.

Autor: