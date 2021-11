USKORO SLAVIMO ĐURĐIC! Narodno verovanje kaže da od njega zavisi kakva će zima biti! EVO ŠTA KAŽU STRUČNJACI!

Srpska pravoslavna crkva 16. novembra obeležava praznik posvećen Obnovljenju hrama Svetog velikomučenika Georgija, poznatiji kao Đurđic.

U narodu postoji verovanje da zima dolazi s Đurđicom, a odlazi sa Đurđevdanom (6. maj), tačnije da će nam vremenske prilike od 16. pa sve do 24. novembra ukazati kakva će nam biti predstojeća zima.

Takva verovanja se nekada poklope sa naukom, a nekada i ne baš, kažu meteorolozi jer je na našim područjima poslednjih godina sneg retka pojava u novembru.

Meteorolog Đorđe Đurić otkriva kakvo nas vreme očekuje drugog dana vikenda i naredne nedelje.

- Do kraja dana nas očekuje sunčano i toplo vreme sa temperaturom od 11 do 17 stepeni. Drugog dana vikenda nas čeka više oblaka i suvo vreme, jedino je na zapadu moguća slaba kiša sa temperaturama od 10 do 14 stepeni Celzijusa. Međutim, od ponedeljka do srede nas čeka smena sunčanih i oblačnih intervala. U košavskom području duvaće jak jugoistočni vetar, dok se na jugu Banata očekuju i olujni udari vetra. Košava će biti najjača u utorak, ali to je uobičajno za ovo doba godine - kaže Đurić i dodaje:

- U četvrtak nas očekuje naoblačenje i ponegde slaba kiša. Temperature u proseku za ovo doba godine od 8 do 14 stepena Celzijusa - rekao je meteorolog i dodao da nas sneg ne očekuje u narednih deset dana.

