KOVID PROPUSNICE ĆE VAŽITI 24 SATA?! Oglasio se ministar Lončar: Najavio nove mere protiv korone

Od uvođenja kovid propusnica primetan je pad broja obolelih.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je da smatra da je uvođenje kovid propusnica bilo ključno da se poveća broj vakcinisanih u Srbiji, te da se razmišlja o tome da im se produži rok.

Otvarajući u Nišu dve nove angio-sale za invazivno kardiološku dijagnostiku, Lončar je rekao da bi, u interesu građana, mogao da bude produžen rok u kome će kovid propusnice biti obavezne.

- Da li će to da bude da se te propusnice prošire na 24 časa ili nešto drugo, na tome ćemo insistirati - rekao je Lončar.

On je rekao da je cilj da građani imaju sigurnost.

- Ne želimo da budu taoci, posebno oni građani koji su se pridržavali svega, koji su se vakcinisali, da imaju strah da odu i do restorana i do bioskopa i da znaju kad odu tamo da je to bezbedna zona, da su tamo ili vakcinisani ili testirani ljudi - rekao je ministar.

Lončar je rekao i da je vakcina najbolji način zaštite od koronavirusa, ali i jedini način da se sve drži "pod kontrolom".

- Kako stvari stoje, naša nova normalnost će biti takva da ćemo morati da se vakcinišemo na svakih pet do šest meseci, u zavisnosti od vrste vakcine. To je način da držimo sve pod kontrolom, drugačije nećemo moći - rekao je Lončar.

Ministar je rekao da nikom nije u cilju da dođe do novog zatvaranja i zato je još jednom apelovao na ljude da se vakcinišu.