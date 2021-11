IZVRŠITELJ KAŽE DA SU MU RUKE VEZANE: Marićeva sudbina je U RUKAMA NJEGOVOG SINA! Teško mi je da izbacim bolesnog čoveka na ulicu

Pecelj naglašava da su njegove ruke vezane i da, u situaciji kada poverilac insistira da se izvede izvršenje na osnovu sudske presude, on to po zakonu mora što pre da sprovede.

Poznati psihijatar Jovan Marić (80) neće biti izbačen iz stana u kojem živi, a koji je poklonio sinu Mateji (20), samo ako njegovo dete ne bude insistiralo na tome, kaže izvršitelj Mladen Pecelj, koji radi na ovom slučaju.

U suprotnom, ovaj jako bolestan stručnjak, koji je jedva preživeo koronavirus i sada najverovatnije ima rak prostate, do kraja meseca biće na ulici.

Pecelj naglašava da su njegove ruke vezane i da, u situaciji kada poverilac insistira da se izvede izvršenje na osnovu sudske presude, on to po zakonu mora što pre da sprovede. Ni to što je faktički zima i što je Marić jako lošeg zdravstvenog stanja nisu razlozi zbog kojih mu se može produžiti boravak u sopstvenom stanu makar do proleća.

Čak ni činjenica da Marić tuži sina za očiglednu neblagodarnost poklonoprimca, jer nije video oca sedam godina, a želi da ga bolesnog izbaci iz stana, ne odlaže izvršenje, pa će poznati psihijatar, po svemu sudeći, za nekoliko nedelja ostati bez jedinog krova nad glavom.

- Kada je u pitanju pravosnažna presuda između dva fizička lica, tu nema mnogo mudrosti. Moj posao je da što pre sprovedem u delo ono što je sud presudio. Prema zakonu koji ja moram da sprovodim, ni bolest, ni godišnje doba, ni bilo koje drugo suđenje ne odlažu moje izvršenje. Postoje situacije kada izvršitelj može da odloži izvršenje, ali se to uglavnom dešava kada neka firma tuži fizičko lice i onda se nosite logikom da firmi taj stan nije neophodan, dok drugoj strani jeste. U situacijama kada su dva fizička lica u pitanju ne možete da donosite nikakve odluke o odlaganju jer možda stan hitno treba poveriocu i vi biste ga time oštetili - objasnio je Pecelj.

On napominje da u ovakvoj situaciji samo poverilac može da spreči izvršenje, te da sudbina Jovana Marića isključivo zavisi od sina Mateje.

- Ako se on složi sa molbom dužnika da se izvršenje odloži, ni ja ni bilo ko od mojih kolega tome nikada nećemo stati na put. Strana koja je dobila sudsku presudu ima pravo da dopusti drugoj strani da živi u stanu i godinama, ima prava i da ga pokloni. U suprotnom, mora se poštovati odluka suda, kao i Zakon o izvršenju i obezbeđenju, koji i više nego jasno propisuje sve ovo što sam vam prethodno naveo. I mi izvršitelji smo ljudi, i meni kao čoveku bude teško kada moram nekoga da izbacim na ulicu, pogotovo kada je u pitanju starije i bolesno lice - iskren je Pecelj.