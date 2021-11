UVODI SE NOVO '2G' PRAVILO ZA NEVAKCINISANE: Evropske države primenjuju rigoroznije mere - evo šta to znači!

Kovid propusnice su i dalje na snazi širom Evrope, a njihova primena kako vreme prolazi postaje sve obuhvatnija i stroža.

Kako piše Blic, ovi dokumenti se uveliko koriste širom Starog kontinenta za pristup različitim objektima i okupljanjima, ponegde i radnim mestima, ali kako je novi talas pandemije zahvatio Evropu, sve je više reči o primeni tzv. "2G" sistema. Za razliku od pravila 3G (geimpft, genesen, getestet - vakcinisan, prelažao virus i testiran), 2G važi samo za one koji su vakcinisani ili su prelažali virus. Javnim mestima ili većim okupljanjima se, pod ovim pravilom, ne bi moglo prisustvovati ni uz negativan korona test.

Austrija je u ponedeljak dočekala da na snagu stupi nova uredba o epidemiološkim merama, kojom je uvedeno "2G" pravilo prema kom nevakcinisani više nemaju pristup ugostiteljskim, turističkim, ali i zabavnim objektima, ustanovama kulture i drugim mestima gde se okuplja veći broj ljudi.

Usled epidemiološke situacije, samo vakcinisani ili osobe koje su preležale kovid-19 u poslednjih šest meseci mogu da uđu u restorane, kafiće, noćne klubove, bioskope, pozorišta, odu kod frizera ili posete salone lepote. Jedini koji su izuzeti od ovog pravila su lica koja iz zdravstvenih razloga ne smeju da budu vakcinisana, kao i deca do 12 godina.

Uredba detaljno navodi da "2G" važi za korišćene svih usluga pružaoca usluga za koje je potreban telesni kontakt, za gastronomiju, noćnu gastronomiju, hotele. U kulturi "2G" se primenjuje u pozorištima, bioskopima, operama, ali ne i u muzejima. Takođe, "2G" važi i u sportskim objektima, a tako na stadionima, sportskim dvoranama, te i objektima zabave.

Za kršenje "2G" pravila i vlasniku objekta i gostu preti novčana kazna - za gosta bez "2G" potvrde kazna do 500, a za vlasnika objekta kazna do 3.600 evra. Za posete bolnicama, ali i staračkim i domovima za negu, primenjuje se "2G" uz dodatnu obavezu nošenja maske višeg nivoa zaštite "FFP2". Zimski turizam biće u potpunosti pod uredbom koja se odnosi na "2G".

Na radnom mestu ostaje na snazi "3G" pravilo, a to znači da će oni, koji nisu vakcinisani ili koji su preležali kovid-19, moći na posao uz negativan test. Dat je i prelazni rok do 14.novembra, do kada nevakcinisani na posao mogu da dođu bez testa samo ako tokom rada budu nosili FFP2 masku.

U Nemačkoj sve glasniji zahtevi za pooštravanjem mera

Kada je reč o Nemačkoj, u ponedeljak je u ovoj zemlji objavljen rekordno visok broj sedmodnevne incidencije, sa 2.011 potvrđenim slučajem korona virusa na 100.000 stanovnika. S obzirom na sve veći broj novozaraženih, zahtevi za pooštravanje korona mera čuju se sve glasnije. Predsednik nemačke Lekarske komore Klaus Rajnhart zalaže se za značajno proširenje primene "2G" pravila.

U celoj zemlji, kako je predložio, samo vakcinisanima i onima koji su preležali koronu treba dozvoliti posete restoranima, javnim događajima ili bioskopima. Ukoliko je neophodno, potrebne su mere uvođenja karantina za nevakcinisane osobe.

- Kada je u pitanju osiguranje stacionarne nege, smatram da je to opravdano. Uostalom, trenutno su uglavnom nevakcinisane osobe te koje moraju da se leče zbog teškog toka bolesti u klinikama - naglasio je Rajnhart.

Sve realna opcija i u Švajcarskoj i ostatku Evrope"2G" pravilo postaje realna opcija i u Švajcarskoj, kao i ostatku Evrope. To je za medije potvrdila šefica Radne grupe za kovid Tanja Štadler.

- Ako se ništa ne preduzme, broj slučajeva korone će se udvostručiti svake dve nedelje - upozorila je prošle nedelje.

Poslednji podaci pokazuju da je ova izjava istinita. Trend zaraze je uzlazan, sa 4.541 novim slučajem prethodnog vikenda, u poređenju sa 2.366, koliko ih je bilo sredinom oktobra.

U ranijem intervjuu, Štadler je prelazak sa "3G" principa na "2G" pravilo nazvala realnom opcijom ako se situacija pogorša. Po tome bi nevakcinisanima koji nisu preležali kovid bilo značajno ograničeno kretanje.

