Na teritoriji Zaječara magla smanjuje vidljivost na 50 do 100 metara, a na auto-putu E-75 vidljivost je smanjena od petlje Leskovac centar do petlje Vranje na 50 metara i od petlje Vranje do petlje Preševo na 70 metara.

Na auto-putu E-75 magla smanjuje vidljivost i na deonici od graničnog prelaza Horgoš do petlje Feketić na 150 do 200 metara, a na deonici granični prelaz Kelebija – Y krak – petlja Subotica vidljivost je smanjena do 50 metara, saopštilo je Javno preduzeće Putevi Srbije.