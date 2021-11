SNAŽAN VETAR I SUNCE OBELEŽIĆE OVAJ UTORAK! Danas se očekuje suvo, ali dosta hladnije vreme! Evo kakve su prognoze za naredni period!

Danas će duvati pojačan jugoistočni vetar u košavskom području, ali sa dosta sunčanih sati, kao i u većem delu severne Srbije. Samo će u Timočkoj Krajini biti oblačno i hladnije vreme, a po kotlinama na zapadu Srbije je moguća magla ili niska oblačnost sa sumaglicom. Pritisak iznad normale.

Minimalna jutarnja temperatura od 0°C do 6°C, a maksimalna od 10°C do 13°C, a u Negotinu i Užicu oko 8°C zbog magle, sumaglice i niskih oblaka. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 3°C do 8°C.

Vreme narednih dana: U sredu malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Samo će u Timočkoj Krajini biti potpuno oblačno i malo hladnije vreme.

Vetar ujutru umeren jugoistočni u košavskom području, a popodne svugde slab. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 0°C do 6°C, a maksimalna od 9°C u Negotinu do 13°C na zapadu i jugu Srbije

. U četvrtak se očekuje naoblačenjesa sporadičnom pojavom slabe kiše uz slab do umeren zapadni i severozapadnivetar. U petak još jedno prolazno naoblečenje dolazi sa severozapada uz ređupojavu slabe kiše, pre svega na severu i istoku Srbije.

