GDE SE INFORMIŠU NAŠI DOKTORI? U Vajber grupi 6.000 lekara uči od stručnjaka s Mejo klinike!

Naziv grupe je CERTAIN ICU Support, a superadministrator prof. Gajić je nedavno u intervjuu za Kurir rekao da je sve počelo podrškom lekarima u jedinicama intenzivnog lečenja:

- Naročito na početku pandemije bilo je mnogo dezinformacija, pa je bilo važno razlučiti bitno od nebitnog. S vremenom se podrška usmjerila na razmjenu informacija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i, naravno, na prevenciju i vakcinacije.

Jedan od administratora je i prof. dr Zoran Todorović, klinički farmakolog s Medicinskog fakulteta u Beogradu, koji radi i u KBC Bežanijska kosa.

- Grupu su osnovale kolege iz Amerike Ognjen Gajić i Emir Festić s Mejo klinike, kao i dr Adnan Begović, intenzivisti koji su nekada radili u Jugoslaviji i koji već dugo pomažu Bosni i čitavom regionu. Vapaj za pomoć na samom početku stigao je iz Sarajeva. Iako smo znali da kovid nije ebola, nismo znali koliko je opasan, pa ni kako da se zaštitimo. U Italiji i Španiji bila je propast, a mi nismo bili potpuno spremni da se suočimo s tim i Ognjenovi saveti su bili dragoceni. Bilo je važno i kako da kovid pacijenti budu tretirani kao ljudi jer su uplašeni, u teškoj depresiji, na ivici života, i Ognjen je uvek imao savet i za tu ljudsku stranu. A nadasve je bilo bitno racionalno i efikasno pristupiti samom lečenju - objašnjava za Kurir prof. Todorović i navodi da su tu i prof. dr Vladimir Krajinović, infektolog i intenzivista iz Zagreba, Peđa Kovačević iz Banjaluke...

Dodaje da su lekari s Mejo klinike pomagali koristeći uhodanu šemu CERTAIN programa, gde se tačno zna šta treba raditi od dijagnostike u kom trenutku.

- Skloni smo da se raspitamo laboratorijskim analizama, trošimo puno para, a često i od pacijenata uzimamo ozbiljne količine krvi. Ognjen je imao preporuke kako da efikasno pristupimo kovid pacijentu jer je na Mejo klinci već razvijen taj sistem - navodi prof. Todorović i dodaje:

- S vremenom se mreža pretvorila u nešto dragoceno za sve lekare koji su imali i svakojaka pitanja za kolege, pa i privatna. Ljudi su željni pouzdanog saveta i verujem da će Vajber grupa nastaviti da živi i kada prođe korona.

Šta je CERTAIN ICU Support?

- CERTAIN ICU akronim je od Checklist for Early Recognition and Treatment of Acute Illness and iNjury - Kontrolna lista za rano prepoznavanje i lečenje akutne bolesti i povreda i od ICU od Intensive Care Unit - jedinica intenzivne nege, a Support je podrška - CERTAIN je program edukacije klinike Mejo, koji je primenjen u više od 40 bolnica širom sveta - Superadministrator grupe je prof. dr Ognjen Gajić, jedan od vodećih doktora na Mejo klinici u Ročesteru, rođeni Sarajlija - Osnivanje i rad ove Vajber grupe podržala je Kancelarija SZO u Sarajevu