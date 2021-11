Mirović: Za lokalni i regionalni razvoj 100 miliona dinara

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović uručio je 96 ugovora vrednih 100 miliona dinara za sufinansiranje IPA projekata koji se realizuju preko fondova Evropske unije.

Sredstva obezbeđena preko Pokrajinskog sekretarijata za finansije namenjena su jedinicama lokalne samouprave, zdravstvenim, obrazovnim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite, regionalnim razvojnim agencijama, javnim preduzećima, poslovnim inkubatorima, nevladinom sektoru i ustanovama i preduzećima sa većinskim udelom privatnog kapitala.

Najviše sredstava, prema Mirovićevim rečima, usmereno je gradovima i opštinama za projekte jačanja lokalnog razvoja.

"Od 2016. do 2021. godine samo po ovom konkurusu dodelili smo 618 miliona dinara za 447 ugovora. U novom budžetsko-razvojnom periodu Evropske unije imaćemo mnogo bolje rezultate imajući u vidu značaj i iznos projekata i činjenicu da je u periodu do 2012. do 2015. godine zaključeno samo 138 ugovora vrednih 315 miliona dinara", ocenio je Mirović.

Kao primere realizovanih projekata prekogranične saradnje, on je naveo izgradnju pijace u Beloj Crkvi, Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti „Dr Slavoljub Bakalović“ u Vršcu, kao i novog sistema javne rasvete u Plandištu.

Među potpisnicima ugovora je Studentski centar Novi Sad koji svake godina aplicira za nekolikoprojekata koje radi u saradnji sa Evropskom unijom.

Direktor Obrad Škrbić kaže da su ovom prilikom dobili sredstva za pozorišni festival.

"Publika je ta koja je selektor predstava, a projekat traje unazad četiri godine, a trajaće još najmanje toliko, nadamo se i duže", rekao je Škrbić.

Grad Kikinda sredstva je dobio za ekološki projekat koji se realizuje sa partnerskom opštinom Žombolj iz Rumunije.

"Ukupna vrednost projekta je preko 413 000 evra za Grad Kikindu, a ukupan budžet je 770 000 za oba partnera. Projektom je predviđeno uređenje dela staza Starog jezera koje je u centru grada, biće postavljeni urbani mobilijar i rasveta", rekao je član Gradskog veća Kikinde Saša Tanackov.

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović je najavio da će u narednoj godini, za koju je planiran budžet od gotovo 89 milijardi dinara, dvostruko veća sredstva biti opredeljena za projekte koji se realizuju preko Sekretarijata za finansije imajući u vidu da novi sedmogodišnji razvojni budžetski period Evropske unije.