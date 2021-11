DANAS OBLAČNO I SVEŽIJE: Moguća slaba kiša!

Danas u Srbiji pretežno oblačno i neznatno svežije sa vrlo retkom pojavom slabe kiše, pre svega na jugozapadu Srbije. Popodne na severu Vojvodine dolazi do razvedravanja.

Vetar slab do umeren severozapadni, u Timočkoj Krajini pojačan. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 2°C do 6°C, a maksimalna od 8°C do 11°C, a u Negotinu toplije, do 14°C. Uveče suvo u većini predela, a samo na jugozapadu i jugu Srbije je moguća poneka kap kiše.

Beograd: U četvrtak oblačno i pretežno suvo. Mala je šansa za poneku kap kiše. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura 5°C, a maksimalna 9°C.

Niš: U četvrtak naoblačenje, ali veći deo dana suvo vreme. Uveče je moguća poneka kap kiše. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura 3°C, a maksimalna do 10°C.

Užički region: U četvrtak pretežno oblačno i neznatno svežije sa rlo retkom pojavom slabe kiše. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 2°C do 4°C, a maksimalna od 8°C do 10°C. Na Zlatiboru i Tari hladnije i oblačno uz moguću slabu kišu i temperaturu do 4°C.

Vojvodina: U četvrtak promenljivo oblačno i suvo. Popodne na severu Vojvodine dolazi do razvedravanja koje se uveče širi na ostale krajeve. Vetar umeren severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 1°C do 4°C, a maksimalna od 9°C do 11°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 3°C do 5°C.

Vreme narednih dana: U petak još jedno prolazno naoblačenje dolazi sa severa uz ređu pojavu kratkotrajne kiše popodne, pre svega na istoku Banata. U ostlaim krajevima suvo. Vetar slab do umeren severozapadni, u Timočkoj Krajini pojačan. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 0°C do 4°C, a maksimalna od 8°C do 12°C.

Za vikend suvo uz porast dnevne temperature i sve više sunčanih sati. Međutim, u nedelju ujutru će biti uslova za pojavu magle, koja se po kotlinama može duže zadržati uz svežije vreme u tim oblastima. Na planinama i u sunčanim predelima u nedelju znatno toplije vreme.