'GROBLJA PUNE MLADI LJUDI, NA SAHRANU SE ČEKA PO 10 DANA!' Pogrebnici ne pamte ovakvo vreme, UKOPAVAJU SE NA 15 MINUTA

Vlada Radović predsednik Udruženja privatnih pogrebnika Srbije istakao je da se ovakvo vreme ne pamti u Srbiji i da niko ne može ostati imun na to što groblja pune mladi ljudi.

- Razlog što se čeka po desetak dana na sahrane je kompikovana procedura kada je u pitanju papirologija. Na svakih 15 minuta su sahrane, to je katastrofa. Skočile su i cene i to kod samih dobavljača. Kada je korona u pitanju dolaze i ti limeni ulošci, što dodatno povećava cenu. U proseku treba oko 65.000 plus grobno mesto, to je oko 70.000 - kaže Vlada Radović, predsednik Udruženja privatnih pogrebnika Srbije.

- Uredbom Vlade Srbije mi kao firme mi možemo sve završiti. Oni čak ne moraju ni do bolnice da odu. Sve je veoma stresno. Kada neko premine od korone, nema oblačenja, samo se garderoba prebaci preko preminulog. Automatski se stavlja limeni uložak i ne mogu čak ni da vide pokojnika - naglasio je Radović.

Ono što je najstrašnije, sve više mladih ljudi umire, a Radović je naglasio da na to niko ne može ostati ravnodušan.

- Umiru mladi ljudi, sve je više mladih koji napuštaju ovaj svet i to vas ne može ostaviti ravnodušnim - kaže Vlada Radović.

