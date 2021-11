Očekuje se NOVI SKOK broja zaraženih? Bekić za Pink: Obolele dece je pet puta manje, vreme je da se UBRZA IMUNIZACIJA (VIDEO)

Direktor Doma zdravlja Savski venac dr Zoran Bekić i glavni koordinator vakcinalnog punkta na Beogradskom sajmu je govoreći za Pink o procesu imunizacije istakao da su se brojke značajno popravile.

- Brojevi su nešto bolji nego što su bili tokom jula i tokom avgusta, kada smo vidno usporili imunizaciju. Tada smo imali od 1.500 do 2.500 prvih doza i oko 3.000 drugih doza. To je bilo malo i propustili smo onu šansu o kojoj pričamo. Početkom ovog meseca ti brojevi su značajno veći - negde između 5.500 i 6.500, čak je u jednom danu bilo 7.000 prvih doza, drugih od 4.500 do 5.000 i trećih doza 25.000 do 28.000 - naveo je Bekić.

Kako je naveo, manji pad je zabeležen za vikend, ali se situacija popravlja.

- U ovom periodu kada nam je malčice bolje, nije mnogo bolje kada umire toliko broj ljudi, vreme je da se ubrza imunizacija - naveo je Bekić koji očekuje porast broja zaraženih zbog povratka učenika u školske klupe.

Prema njegovim rečima, broj zaražene dece je trenutno pet puta manji.

- U Domu zdravlja Savski venac smo pre raspusta imali oko 25 do 30 novozaraženih dnevno, sada ih je od troje do petoro - istakao je Bekić i naveo da je raspust bio bolje rešenje od prelaska na onlajn nastavu.