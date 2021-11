UŽIVAJTE U SUNČANOM DANU! Još danas toplo i vedro, nova sedmica donosi ZAHLAĐENJE I KIŠU

Maksimalna dnevna temperatura će u pojedinim mestima iznositi 22 stepena Celzijusa.

U nedelju će jutro biti hladno i maglovito. Tokom dana pretežno sunčano u većini predela i još malo toplije nego u subotu. Međutim, magla ili sumaglica se po kotlinama i ponegde u nizijama može duže zadržati uz svežije vreme u tim oblastima.

Na planinama i u sunčanim predelima znatno toplije vreme. Vetar slab južni i jugoistočni. Pritisak ujutru malo iznad normale i u opadanju, pa će popodne biti oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od -2°C na jugu do 5°C u Beogradu, a maksimalna od 12°C do 16°C, u oblastima sa sumaglicom malo hladnije. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 5°C do 10°C.

U Beogradu će u nedelju ujutru u nižim delovima grada biti magla, a tokom dana pretežno sunčano i još malo toplije nego u subotu. Vetar slab jugoistočni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 5°C u centru, a maksimalna oko 15°C. Uveče suvo i 10°C u 22h.



Vreme narednih dana:

U ponedeljak naoblačenje iz Sredozemlja donosi kišu popodne na jugozapad i zapad Srbije, a krajem dana i u toku noći ka utorku i ostalim krajevima. Vetar slab istočni i severoistočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 3°C do 8°C, a maksimalna od 10°C do 14°C. Uveče kiša, osim na istoku Srbije.

U utorak oblačno i hladnije sa kišom u većini predela, u sredu pretežno suvo, a u četvrtak je ponovo moguća kiša.