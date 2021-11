Jovana Jeremić kao prava dama "spustila" psihijatra.

Psihijatar Jovan Marić i njegova porodična drama danima okupiraju pažnju javnosti, a on je jutros još jednom bio gost novog vikend jutra sa Jovanom Jeremić.

Osim pitanja stana iz kojeg sin navodno želi da ga izbaci, sada je postala aktuelna i mlada Nigerijka koja u tom stanu boravi, a koja je približnih godina kao njegov sin.

Nakon rekapitulacije slučaja "stan", Jovana Jeremić postavila je psihijatru nekoliko škakljivih pitanja vezanih upravo za Nigerijku, prethodno mu odgovorivši na skandaloznu teoriju da je njegova bivša žena podsvesno težila tome da postane prostitutka jer je radila doktorsku disertaciju na temu psihopatologije prostitucije. Jovana Jeremić je tada rekla da ga je smatrala intelektualcem.

- U kom svojstvu se u stanu nalazi Nigerijka? - pitala je Jovana Jeremić.

- Zašto bih vam odgovorio? Ona je kućna pomoćnica - odgovorio je Marić.

- Po gradu se priča da je robinja, da vam kažem direktno – rekla je Jovana Jeremić.

- Odakle vam tako blesava ideja? Mislio sam da ste vi inteligentna žena, ali sam se očigledno prevario – rekao je Marić.

Inače, Jovana je postavila pitanje Mariću da li sa Nigerijkom ima s*ksualne odnose, što je on demantovao.

- Šta me to pitate? Naravno da to nije tačno, šta mislite? Svi iz Afrike su sumnjivi? Ja njoj pomažem jer uplaćujem njeno studiranje na fakultetu. Ona nije prijavljena, pomaže mi oko kuvanja, ona je sedmo, osmo dete svojih roditelja, tamo je sirotinja - istakao je Marić.