BOJAN DRAŠKOVIĆ: Kraj odeljenja društvenih nauka ili početak kraja SANU

Izbori u SANU su završeni. Na izbornoj skupštini 4. novembra debakl su doživeli kandidati za dopisne članove Odeljenja društvenih nauka (od pet kandidata sa dvotrećinskom podrškom Departmana – Ilija Marić, Bojan Jovanović, Snežana Smederevac, Mirjana Rašević i Dragoljub Đorđević) nije prošao nijedan; dobio je 55 glasova od potrebnih 58), a članovi Odeljenja istorijskih nauka – od četiri člana uz dvotrećinsku podršku Odeljenja (Dragan Bogetić, Ljubomirka Krkljuš, Bojana Krsmanović i Marijana Ricl) postali su dopisni član samo jednog – Bogetić sa 71 glasom.

Novo Odeljenje umetnosti (nastalo nedavno, po kratkoj i mnogo kontroverznoj proceduri, od strane Odeljenja likovne i muzičke umetnosti) brojčano je ojačano i procvetalo gotovo plebiscitarnom podrškom za nove članove – Mrđan Bajić je dobio 66 glasova, Miodrag Tabački 68.

Postavljena je rampa za lingviste i pisce u Odeljenju za jezik i književnost, tako da članovi SANU nisu imali priliku da komentarišu svoju kandidaturu na Izbornoj skupštini. Tako se proces zatiranja društvenih i humanističkih disciplina, koji su dominantno obeležili život i rad Akademije u 21. veku, intenzivirao i pred ovim katedrama, akademijom, društvom i državom postavljalo se pitanje njihovog opstanka, ali i budućnost Akademije.

Katastrofalan ishod

Katastrofalan ishod glasanja Izborne skupštine SANU o kandidatima Odeljenja društvenih nauka za izbor dopisnog člana podstakao je akademika Kostu Čavoškog da ponudi (da ne podnese) ostavku, uz zanimljivo obrazloženje:



„Prvi, a možda i odlučujući razlog za taj veliki neuspeh bila je činjenica da je naša Katedra u samoj Akademiji bila ozloglašena. Nažalost, to su uradila dvojica naših kolega – akademik Danilo Basta i Časlav Ocić, koji su svojim nepromišljenim napadima ne samo na našu Katedru, već i na celu Akademiju, uključujući i njenog predsednika, naterali značajan broj članova SANU da se odrekne naše odeljenja i da ga smatra nedostojnim svake pažnje i poštovanja. Osim toga, akademici Danilo Basta i Časlav Ocić su se potrudili da svojim prilozima u javnosti osujeti bilo kakav izbor novih dopisnih članova za našu Katedru i zaista su uspeli i ja im na tome čestitam. Tako je njihovo zlo bilo jače od naših dobrih namera. Konačno, nekako će ostati zauvek upamćeni u našoj Akademiji. U njenoj dugoj istoriji povremeno je bilo unutrašnjih sukoba, ali, koliko ja znam, nikada nisu izašli u javnost. To su prvi učinili akademici Danilo Basta i Časlav Ocić. I u tom pogledu oni su već postali zaista nezaboravne istorijske ličnosti u ovoj Akademiji“.

„Drugi razlog koji je doveo do neizbora naših kandidata“, nastavlja Čavoški, „bio je nespremnost dobrog dela članova naše Akademije da poštuje stručni sud dvotrećinske većine našeg Odeljenja o kandidatima. predložili smo“. ... „

I „konačno“, zaključuje Čavoški, čini se da značajan broj članova Akademije veruje, iako to ne smemo da kažemo javno, da na izborima imaju svoj glas kao što to čine sa svojim novcem u budžeta. Doduše, običan narod sudi na parlamentarnim ili lokalnim izborima, ali ljudi koji imaju najviša stručna i akademska zvanja ne bi trebalo da sude na taj način.

Za koban ishod izbora novih članova u ODN, smatra akademik Čavoški, krivi su članovi Akademije, svi osim njega, a krivi su naravno i akademici Basta i Ocić čije je „zlo bilo jače od našeg dobra. namere“. A njihove „dobre namere” sastoje se u dogovoru o lobiranju za Soroševe politički kvalifikovane kandidate, što uopšte ne treba da čudi, jer je Čavoški prvi Sorošev stipendista sa prostora bivše Jugoslavije. Bio je toliko siguran u uspeh „njihovog“ lobističkog poduhvata da je energični Čavoški 21. oktobra 2021. na redovnoj sednici ODN-a samouvereno izjavio „da će podneti neopozivu ostavku samo ako na sednici bude izabrano manje od trojice“. Izborna skupština 4. novembra.“ kandidat. Ukoliko se to dogodi, on čvrsto obećava da će članovi ODN-a podneti neopozivu ostavku pre prvog sastanka posle izbora“, a sedamnaest dana kasnije (8. novembar 2021), Kosta Čavoški navodi da mu se navodi da „svoju Odeljenje stavi na raspolaganje mesto sekretara“. On će ponuditi ostavku (imitirajući predsednika SANU posle izbora 2018), a „demokratska većina“ (T. Varadi, Al. Đ. Kostić, A. Lošonc, PD Petrović) će je odbiti i tražiti da ostane sekretar Odeljenje i brani ujedinjenu „demokratsku većinu“ od zlih čarobnjaka Bašte i Ocića. I nikako da podnesu ostavku, jer bi onda drugi, odgovorni za izborni neuspeh, morali da podnesu ostavke. Petrović) će je odbaciti i tražiti da ostane sekretar Odeljenja i brani ujedinjenu „demokratsku većinu“ od zlih čarobnjaka Bašte i Ocića. I nikako da podnesu ostavku, jer bi onda drugi, odgovorni za izborni neuspeh, morali da podnesu ostavke. Petrović) odbaciće je i zamoliti ga da ostane sekretar Odeljenja i brani ujedinjenu „demokratsku većinu“ od zlih čarobnjaka Bašte i Ocića. I nikako da podnesu ostavku, jer bi onda drugi, odgovorni za izborni neuspeh, morali da podnesu ostavke.



Ko je kriv za neuspeh izbora?

Kosta Čavoški u prvom delu obrazloženja za neuspeh izbora direktno okrivljuje Časlava Ocića i Danila Baštu, iako je Čavoški taj koji njih dvojicu permanentno progoni, maltretira i diskriminiše u puču ODN-a 2017: sprečava njih od učešća na izborima.Njihov rad u odborima oduzimanjem finansijskih sredstava za rad odbora kojima ova dvojica upravljaju i preusmeravanjem tih sredstava u odbor akademika Varadija i na njegov lični projekat pokušava da ih izbriše iz SANU

članstvo izmišljanjem i širenjem informacija o njihovom nedelovanju, trgovačkom uticaju i tako dalje.



Čavoški najvećim grehom Bašte i Očića smatra to što su problemi sa kojima se Odeljenje suočava već nekoliko godina izneti u javnost. Prema njegovim rečima, SANU bi bar trebalo da bude organizovano kao tajno društvo, ili kako bi braća masoni rekli „društvo sa tajnama“, što je legitimno mišljenje da bi se ta institucija finansirala iz sopstvenih prihoda. Ali, kako se to finansira iz budžeta, tj. od novca poreskih obveznika, dužna je, po pravilu, da tim obveznicima, odnosno firmi, polaže račune: šta radi i čemu služi? Tako bi, po logici akademika Čavoškog, Srbija bila jedina država na svetu koja bi novcem svojih građana finansirala tajnu organizaciju, pa i pod firmom SANU, u kojoj sve zakulisne aktivnosti moraju ostati duboko iza zavese i daleko od očiju njenih finansijera – građana Srbije.

Sporovi o budućnosti SANU: šta i kako dalje?

Međutim, akademik Čavoški u svom obrazloženju izbegava da kaže zašto je došlo do sukoba u Odeljenju društvenih nauka, prikazujući dvojicu akademskih „disidenata“, Časlava Očića i Danila Baštu, kao zle ljude koji žele ovo Odeljenje i predsednika SANU, kao i Akademiju u celini.namerne štete. Ovakva denuncijativno-dvorska „analiza” stanja, nažalost, ne priliči ugledu i značaju ove institucije, jer akademik Čavoški svjesno prikriva činjenicu da je sukob i zvanično kulminirao kada je Časlav Ocić nezakonito smijenjen sa mjesta sekretara Odsjeka. 17. maja 2017. godine, da bi na izborima u novembru 2018. došlo do ogromnog priliva ostalih Srba i šovinista u ovu instituciju, koja je uveliko počela da se odriče Kosova i Metohije kao sastavnog dela države, o čemu je akademik Ocić obavestio javnost kroz dokumente prikupljene u posebnom zborniku Sporovi o budućnosti SANU: šta i kako dalje?, u dva toma (ukupno oko 1000 stranica), kao i u publikaciji SANU i kosovsko pitanje. Stotinu dokumenata, iz kojih je javnost upoznata sa velikom političkom i društvenom ulogom ove institucije i sa političkim delovanjem njenih nezagađenih članova u ključnim pitanjima srpske strategije. Očigledno je da su akademici Ocić i Basta izabrali put javnosti kao jedini legitiman način intelektualne borbe, koji treba da služi odavanju počasti ovoj instituciji i njenim članovima, a ne sramoti, kako tvrdi akademik Čavoški. odakle je javnost upoznata sa velikom političkom i društvenom ulogom ove institucije i sa aktivnošću politike njenih nezagađenih članova u ključnim pitanjima srpske strategije. Očigledno je da su akademici Ocić i Basta izabrali put javnosti kao jedini legitiman način intelektualne borbe, koji treba da služi odavanju počasti ovoj instituciji i njenim članovima, a ne sramoti, kako tvrdi akademik Čavoški. odakle je javnost upoznata sa velikom političkom i društvenom ulogom ove institucije i sa aktivnošću politike njenih nezagađenih članova u ključnim pitanjima srpske strategije. Očigledno je da su akademici Ocić i Basta izabrali put javnosti kao jedini legitiman način intelektualne borbe, koji treba da služi odavanju počasti ovoj instituciji i njenim članovima, a ne sramoti, kako tvrdi akademik Čavoški.



S druge strane, izjava akademika Čavoškog da se to nije dogodilo u ranijoj istoriji SANU umnogome govori o njegovom nepoznavanju istorije ove institucije, koja je više puta zatvarana upravo zbog toga što su se njeni članovi često sukobljavali sa zvaničnim mišljenjem tada vlastodršci.Žuri im se kao nepopravljivi liberal Vladimir Jovanović koji je daleke 1864. godine, nakon što je održao govor o štednji, pokušao da tadašnjem Društvu srpske slovesnosti predloži Garibaldija, Macinija, Dejaka za strane članove, zbog čega je tadašnji ministar prosvete Kosta Cukić je insistirao na trajnom raspuštanju ovog društva. Takođe, nekoliko decenija kasnije, zbog velikog broja liberala u DVRU (Srpskom učenom društvu), kralj Milan će formirati SKA (Srpsku kraljevsku akademiju) 1886. gde će kao prvo čudo nekim čudom postaviti tadašnje predstavnike naprednjaka. Dakle, ni reči o nauci, već samo o politici. Akademik Vasilije Krestić je ne tako davno javno kritikovao politiku prethodnog predsednika SANU Nikole Hajdina i o tome objavio čitavu knjigu. Treba pomenuti i nekoliko kritički intoniranih knjiga bivšeg predsednika SANU, akademika Dejana Medakovića, a da ne govorimo o kritikama Vladimira Dedijera na račun Dobrice Ćosića, koji je pokušao da spreči organizovanje naučnog skupa u SANU o Jasenovcu. I, konačno, početkom ove godine, povodom nesrećne „božićne” izjave predsednika SANU da Kosovo i Metohija nisu u sastavu Srbije, akademici Predrag Piper, Milosav Tešić, Milovan Danojlić, Matija Bećković, Svetislav Božić, Svetomir Arsić Basara, Vladimir Kanjuh, Dušica Lečić Toševski ... (v. SANU i kosovsko pitanje, str. 239 do 260).

Dakle, javno iznošenje stavova pojedinih akademika nije retkost u bogatoj istoriji ove institucije, a izuzetak nije ni slučaj akademika Ocića i Baste, već svetli primer intelektualne hrabrosti, koja s vremena na vreme, posle 1945, rasplamsao se među srpskim akademicima i intelektualcima. Akademija je bila pod stalnim pritiskom gotovo neprekidno posle 1947. godine. Poslednjih decenija postao je ozloglašen kod tadašnjih vlasti, posebno posle Memoranduma 1986, futurističkog dokumenta koji je, preciznom analizom uzroka, istovremeno, bukvalno, do detalja, predvideo sadašnju situaciju u Srbiji. Dakle, intelektualna hrabrost dvojice „disidentskih” akademika Odeljenja društvenih nauka SANU svakako je upisana u svetlu istoriju ove ustanove. Dok su postupci drugih akademika, pa i dotičnog Čavoškog, trajno upisani u istoriju srpskog intelektualnog nepoštenja. Pogotovo kada je tajno pokušao na vrlo sumnjiv način da ugura šoviniste i soroševce u SANU, potajno blizak živopisnim figurama renesanse, u kojoj je na izborima 2018. imao upola manji uspeh – od četiri „dogovorena” kandidata, prošla su samo dva: Alpar Lošonc i Pavle D. Petrović. Bez obzira na to, akademik Čavoški se zalaže za praksu tajnosti, potpuno neprihvatljivu za intelektualni život, koja više odgovara arkanovskim zavereničkim grupama, a ne intelektualnoj instituciji od javnog i nacionalnog značaja kakva je SANU. Nažalost, takva praksa koju Čavoški zastupa u SANU (i u kojoj ga podržava vrh Akademije) samo je odraz aktuelne društvene stvarnosti. Gotovo sve institucije od nacionalnog značaja, od SANU do običnih seoskih škola u Srbiji, odavno žive po principima tajnih društava, u kojima se dobro vodi računa da kršenje zakona, mobing, nameštanje, nepotizam i druge malverzacije ne ugledaju svetlost dana i da javnost, na čijim plećima živi čitava klasa parazita i mediokriteta, nikada ne sazna gde se i kako troše njihov novac i pune džepove. U ovoj zemlji je odavno poznato da najbolje žive oni koji je istinski mrze. I to uglavnom o trošku građana ove iste zemlje. Šovinisti, koji su na posao došli uglavnom nepotizmom, Sila mediokriteta i autošovinistaAutošovinisti, ili popularno nazivani soroševci, nisu nikakva novost, oni su nasledinici ranijih komunista koji su sedamdesetih godina prošlog veka služili Josipu Brozu Titu kada je rešio da do kraja sprovede odluke Drezdenskog kongresa i uništi Jugoslaviju, pre svega kao državu srpskog naroda, srpskom krvlju zalivenom i stvorenom na kostima srpskih mučenika i srpske državne misli i nacionalne ideje, da bi kasnije za već unapred pripremljen raspad države optužio srpski narod i srpsku inteligenciju. Svi oni koji su još tada videli kuda ide tadašnja država bili su surovo kažnjavani, računajući tu i akademika Danila Bastu, koji je još 1971. godine, u zabranjenom broju časopisa Anali Pravnog fakulteta, predvideo raspad zemlje, zbog čega godinama nije mogao da predaje i da napreduje u karijeri. Upravo tih godina je uvedena Šuvarova reforma, kao i Kardeljev sistem delegatskog odlučivanja, koji je sem nekih modifikacija i danas na snazi. Tada je Partija postala tajno društvo s monopolom vlasti, a otpočela ja masovna negativna selekcija kadrova koja je devastirala srpsku društvenu elitu, stavljajući je pod nadzor svemoćne ideološke policije koja je sprovela krajnju kriminogenizaciju srpskog društva. Današnje stanje srpskih nacionalnih institucija, kao i sâme SANU, savršeno se uklapa u ovaj scenario, davno predviđen i objašnjen u njenim dokumentima. I tada i danas srpsko društvo je okupirano, a okupatorska sila, u ovom slučaju dobro organizovanih mediokriteta i autošovinista, udobno živi na račun naroda kojeg su porobili i okupirali. Zato nimalo ne iznenađuje zbog čega autošovinisti i srbomrsci već nekoliko decenija jurišaju na SANU i njene institucije. Borba za SANU je borba za istorijski narativ, borba za istorijsko pamćenje i deo je velikog socijalnog, kulturnog i geopolitičkog inženjeringa. Da se SANU osamdesetih godina nije oduprla srpskim komunistima, veliko je pitanje šta bi od Srbije danas ostalo. Ona se oduprla ali je trpela i velike sankcije u vreme Slobodana Miloševića, a naročito posle njega, kada je petooktobarska vlast u Srbiji vratila sat na titoističko vreme. Od tada u SANU se vodi rovovska borba za istinu i pravdu, za srpske institucije, srpske ideale i srpsku državu. Jer kad padne ova krovna institucija srpske kulture, biće to simbol pada svih srpskih institucija.Jedan ko nijedanNa duboke korene krize Akademije ukazuje obrazloženje ostavke Danila Baste na mesto sekretara Odeljenja 2015. (objavljeno u Pečatu) kada, kao ni 2021, nije u Odeljenje društvenih nauka primljen nijedan kandidat: „ ...Kada je reč o Odeljenju društvenih nauka, u poslednja četiri izborna ciklusa (2006, 2009, 2012, 2015) ono je dobilo jednog jedinog dopisnog člana (psihologa Aleksandra Kostića)! Ne kaže se uzalud: jedan ko nijedan. Ako bi se i moglo pomisliti da je za to krivo sâmo Odeljenje, jer je, možebiti, pravilo neke greške tokom izborne procedure, sada je jasno kao na dlanu da te greške, ako ih je i bilo, nisu presudne, nego da je presudan jedan prilično rasprostranjen (iako nikada i nigde fomulisan) stav u nekim brojčano jakim krugovima u SANU da društvene nauke u suštini i nisu nauke, da je njihova istraživačka metodologija problematična, da se njihovi predstavnici bave onim što vole, da od rezultatâ njihovog rada nema opipljive koristi i sl. Takav stav nipodaštavanja društvenih nauka ispoljio se na razoran način u velikom debaklu koji su na proteklim izborima u SANU pretrpela četiri odeljenja društvenih i humanističkih nauka i umetnosti (tzv. identitetskih disciplina). Jer, nije posredi samo Odeljenje društvenih nauka, u koje, kao što je rečeno, nije izabran nijedan dopisni član. Brojke su neumoljive i rečite same po sebi: Odeljenje jezika i književnosti dobilo je, od predložena tri, formalno dva, a suštinski jednog dopisnog člana (jer je književnik Milovan Danojlić već bio član SANU, pa je sada izborom za dopisnog člana – što je svojevrstan apsurd za tako uglednog autora koji ima na desetine objavljenih knjiga – samo preveden u novi status člana u radnom sastavu). Odeljenje istorijskih nauka dobilo je, od predložena četiri, dva dopisna člana. Odeljenje likovne i muzičke umetnosti dobilo je, od predloženih sedam (a dvotrećinskom većinom pet), jednog novog dopisnog člana. Prosečno, ta četiri srodna odeljenja dobila su po jednog dopisnog člana. S druge strane, odeljenja prirodnih i tehničkih nauka, kojih takođe ima četiri, dobila su ukupno devet dopisnih članova, prosečno 2,25 po odeljenju.Više nego dvostruko! Ionako brojčano premoćna, ona su sada još premoćnija za novih pet dopisnih članova. ...Zapanjujuće je i neoprostivo što je na prethodnim izborima brutalno pogažen Statut SANU. Naime, član 30. tog Statuta glasi: Prilikom predlaganja i izbora novih članova vodiće se računa o tome da se ostvaruje ravnoteža između pojedinih oblasti nauka i umetnosti, a posebno između broja članova iz društvenih i humanističkih, s jedne, i prirodnih i tehničkih nauka, s druge strane, kao i između pojedinih odeljenja (podv. D. B.). Varaju se oni koji misle da je taj propis, jasan da jasniji ne može biti, neobavezan i da se preko njega može preći kao da i ne postoji. Unet u Statut na osnovu saznanja o neodrživoj neravnoteži i brojčanoj nadmoćnosti jednih odeljenja na račun drugih, čl. 30. normira i zahteva postupanje koje će te velike manjkavosti s vremenom otkloniti, što bi, zacelo, bilo u najboljem interesu cele Akademije, očuvanja njenog bića i njene misije u našoj zemlji...“Stogodišnja ideološka uspavanostZa razliku od akademika Čavoškog, koji svoju ostavku nudi Odeljenju u nameri da mu je ne usvoji, kao što su radili drug Staljin ili aktuelni predsednik SANU 2018. godine, akademik Basta, shodno svom moralu, dao je neopozivu ostavku, jer kod moralnih ljudi samo takva i postoji, i povukao se s mesta sekretara, zaključivši da niko nije izabran ni na izborima 2006, 2009, 2012, 2015, što je ovo Odeljenje bukvalno od strane čitave Akademije osudilo na smrt i odumiranje. To je bila politika Akademije u kojoj je akademik Čavoški učestvovao: promenom statuta Akademije, kojim je, navodno radi veće funkcionalnosti, smanjen sastav Predsedništva Akademije na jednog predstavnika odeljenja (umesto dva) i to sekretara odeljenja, čime je SANU u organizacionom i odlučivačkom smislu atrofirala (dišući na jedno plućno krilo umesto na dva,) te se i dodatno totalitarizovala i politizovala, odvojivši se od svoje prvobitne suštine, komercijalizujući se i istovremeno gušeći se u jalovim raspravama. Kriza i slom društvenih i humanističkih nauka posledica su žive totalitarne svesti, koja ne trpi nikakvu društvenu kritiku na kojima počivaju ove discipline. Totalitarni režimi po pravilu teže socijalnom inženjeringu i kod njih je čitava stvarnost projektovana do najsitnijih detalja. A što se tiče izbora za buduće akademike, SANU, ako želi da opstane, mora da se vrati izvornim principa na kojima bi trebalo da počiva njen rad. Samo tako, i nikako drugačije, SANU će moći da prevaziđe problem koji je muči već više od dve decenije (sistematskog odumiranja i nemogućnosti smene generacija); a s njom i srpsko društvo će izaći iz stogodišnje ideološke uspavanosti. Jer ako SANU ne postane branič srpske državnosti, ustavnosti i duhovna vertikala srpskog društva, onda su nam dani odbrojani i doživećemo neslavnu sudbinu umirućeg Odeljenja društvenih nauka. I njegovog grobara – Koste Čavoškog.

