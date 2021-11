HAOS NA DRUŠTVENIM MREŽAMA ZBOG PARKING MESTA NA ZVEZDARI! Vozača sačekalo neprijatno iznenađenje i ogromna ŠTETA na automobilu! (FOTO)

U Čardaklijinoj ulici na Zvezdari dogodila se ekstremna situacija zbog toga što je jedan vozač odlučio da parkira automobil na mesto za koje je neko smatrao da nije adekvatno.

a Instagram stranici "Moj Beograd" objavljene su fotografije ruiniranog automobila nakon što je nepoznata osoba belim sprejem na prednjim i zadnjim staklima napisala "ZABRANJENO PARKIRANJE". Definitivno je privuklo više pažnja od "klasičnog" dizanja brisača...

Na mrežama je ovo izazvalo pravu polemiku - jedni podržavaju vandala, dok drugi osuđuju ovakav čin.

"Kulturno, nije po farbi", "Ovakvima i treba ovako, opominješ sto puta i dalje ne fermaju. E pa sad plati, sine, da ti ribaju stakla kad si pametan. Nisam za nasilje, ali ovako bahato ponašanje je za osudu", "Ako i treba svaka čast evo upravo se debil parkirao ispred ulaza ne mogu da uđem u dvorište", neki su od komentara podrške besnom komšiji.

S druge strane, mnogo je više onih koji su ovaj potez osudili i istakli da niko nema prava da uništava tuđu imovinu - koji god da je razlog.

"Ok je opomenuti takvog vozača ali ne na ovaj način, moglo je biti napisano i na papiru ili nekom kartonu i ostaviti ispod brisača", "Kakva stoka se naselila u ovom gradu! Prvo nema nigde znaka za zabranu parkiranja, to što neko živi tu - javna površina nije privatna! A ako je taj neko zakupio mesto, a ovaj mu se parkirao postoji pauk koji dođe i odnese kola, kao treće ako je neko i zakupio parking mesto to znači da mesto mora da bude propisno označeno od strane PARKING SERVISA", "Iskreno klošarski... u tom slučaju pauk i to je to a ne ovo huliganisanje", "Neko je za taj auto crnčio i radio, možda i odvajao od usta da bi kupio i neko da dođe da piše po njemu...SRAMOTA".

Autor: