KOJI DANI SU RIZIČNI? Posle OVIH datuma, korona može da BUKNE, a jedan od njih bio je juče! Evo šta stručnjake najviše PLAŠI!

Period od 15. novembra do 15. januara može se označiti kao rizičan, a da li ćemo tada, ili nakon toga imati novi talas epidemije, kao i da li će biti jačeg ili slabijeg intenziteta, zavisi isključivo od našeg ponašanja.

Naime, tokom novembra, decembra i januara kalendar je pun slava, dok su dve najzastupljenije, Sveti Arhangel Mihailo, koga smo proslavljali juče i Sveti Nikola koji sledi 19. decembra. Kako je slava porodični običaj, epidemiolozi apeluju da se i ove godine suzdržimo velikih slavlja i okupljanja i da ove praznike proslavimo u krugu porodice, što i jeste njihova svrha, da bismo naredni period dočekali mirno. Ali slave, nisu jedini praznici u ovom periodu, te nam sledi niz datuma koji potencijalno mogu biti rizični.

Ako uporedimo sa prošlom godinom, mi u ovom momentu stojimo dobro, jer smo, primera radi već 1. decembra imali 7.999 zaraženih. Sada u proseku imamo između 2.000 i 3.000 novozaraženih dnevno, a kako bismo zadržali trend opadanja, potrebna je maksimalna disciplina u narednom periodu, ali i pristup vakcinaciji.

Sveti Nikola i katolički Božić 19 - 24. decembar

Nakon što smo proslavili Svetog Arhangela Mihaila koga slavi veliki broj vernika u Srbiji, sledi nam 19. decembra Sveti Nikola, slava koju slavi polovina Srba. Epidemiolozi i dalje apeluju da se ovi datumi obeleže u krugu uže porodice, i da se maksimalno izbegnu veći skupovi.

Zatim sledi katolički Božić 24. decembra, kada veliki broj Srba kreće u domovinu iz Nemačke, Austrije, Francuske, Švedske, Švajcarske, Italije…

Epidemiolog i član Kriznog štaba prof. dr Branislav Tiodorović izjavio je nedavno za „Blic“ da se savetuje oprez kako za period slava, ali i praznika koji slede.

- Moramo ponovo da upozorimo naše ljude koji dolaze iz inostranstva, da kada dođu za praznike, da se ponašaju isto onako kako se ponašaju i u zemljama u kojima žive i rade. Dakle, budite odgovorni, suzdržite se velikih okupljanja i slava, jer delta soj, kao i ova nova varijanta delta plus su zarazniji i infekcija se brzo širi. Zimski je period u pitanju, slave mogu biti rizične ako se kojim slučajem ne pridržavamo mera, a o praznicima da i ne govorimo. Dakle, mnogo je važno da vodimo računa o tome da se ponašamo disciplinovano, i svakako da se vakcinišemo - kaže profesor Tiodorović.

Nova godina - 31. decembar

Doček Nove godine ne može da prođe bez muzike, zabave, proslave na trgovima širom zemlje. Kako će biti ove godine videćemo u narednom periodu, a što se klubova, kafana i restorana tiče, tu će situacija ići malo jednostavnije, s obzirom da su kovid propusnice na snazi, pa će svi oni sa kovid sertifikatima, verovatno, moći da slave. Ipak, lekari savetuju da je važno biti svestan situacije u kojoj se nalazimo, i kako ostale praznike, tako i „najluđu noć“, provesti u najužem krugu.

Na pitanje šta će na predstojećoj sednici Kriznog štaba predložiti, budući da su već zakazani pojedini događaji i proslave, poput dočeka Nove Godine, epidemiolog i član Kriznog štaba dr Predrag Kon rekao je u „Danas potkastu“ da je planiranje takvih okupljanja vrlo osetljivo pitanje i da su članovi štaba potpuno svesni toga. Kako je naveo, kovid propusnice 24 sata predstavljaju apsolutni minimum, jer mogu znatno smanjiti mogućnost da dođe do zaražavanja. Ističe da smo svakako i dalje u vanrednoj situaciji.

- Od bilo koga, a pogotovo od epidemiologa, očekivati da sada tačno kaže šta će biti za šest nedelja je jednostavno nemoguće. Svakako ćemo pratiti situaciju, pa dati neke opšte stavove, a opšti stav je da to nije korisno ili pametno u ovom trenutku planirati. Sa druge strane, ako sve to bude moglo da se sprovede, mora biti kontrolisano upravo ovako kao kovid propusnice, nešto slično, ali nešto što je izvodljivo, što je pitanje za neke druge ljude koji organizuju i prihvataju nešto tako da rade - istakao je epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon, odgovarajući na pitanje da li podržava organizovane dočeke Nove godine.

7. januar – pravoslavni Božić

Pravoslavni vernici 7.januara proslavljaju Božić, što je još jedan praznik koji se slavi u krugu porodice, ali se svake godine organizuje veće slavlje, naročito ukoliko familija broji veći broj članova. Naravno, treba izbegavati gužve i veća okupljanja i u danima odmora.

Srpska nova godina

Iako se 13.januara ne organizuju žurke i slavlja u velikom broju, ipak trgovi su mesta gde se može organizovati doček. U svakom slučaju, stručnjaci apeluju da i tada treba izbegavati skupove.

Kočović: Srbiji od 15. januara preti novi udar

Srbiji od 15. januara preti novi udar epidemije koronavirusa, alarmantne su prognoze profesora informatike Petra Kočovića, koji pomoću svog matematičkog modela prati tok epidemije! Da je ovakav scenario sve izvesniji, uprkos trenutnom smanjenju broja obolelih, potvrđuje i nagli porast broja zaraženih od korone u zemijama iz regiona poput Mađarske, Hrvatske, Slovenije, koji će se uskoro preliti i kod nas.

- Novi porast obolelih preti nam odmah poste novogodišnjih i božićnih praznika! Ovakvi događaji sa puno kontakata, a tu se podrazumevaju i slave sa mnogo gostiju, proslava praznika, razne kompanijeske manifestacije, ali i koncerti koji se planiraju na trgovima, mogu da nam pokvare trenutnu radost i mirnu situaciju. Uz to, mi smo, ipak, tranzitna zemlja, dolaze ljudi sa svih strana i plus će naši ljudi iz inostranstva dolaziti za Novu godinu. Drugim rečima, iako sada beležimo manji broj zaraženih, nakon svih ovih dešavanja, posle četvrtog, imaćemo i peti talas epidemije. On može da krene posle 15. januara, ali da li će biti blaži lili ne, to se ne za. Ne možemo još da ga proračunamo - objašnjava prof. Kočović

