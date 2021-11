DR SRĐA JANKOVIĆ: Ulazak u kafić nije esencijalno ljudsko pravo, imamo dokaze da virus preti, a vakcina štiti

- Poslednje što bismo hteli je da se ljudi dele na vakcinisane i nevakcinisane - naveo je imunolog dr Srđa Janković.

Na protestima u Beču u nedelju bilo je i vakcinisanih i nevakcinisanih, nezadovoljnih tronedeljnim zatvaranjem, a opozicioni slobodari su postali glasnogovornici nezadovoljstva. U neredima u Holandiji pet policajaca je povređeno u neredima, a 28 osoba je uhapšeno. I Zagrepčani su protestovali na Trgu bana Jelačića.

Imunolog i član Kriznog štaba dr Srđa Janković kaže da je pitanje sloboda važno, ali i da su ljudska prava definisana unutar zajednice.

- Ne bih da produbljujem podele i nastupam sa pozicije: "ja govorim šta je dobro za sve, a vi nećete da slušate". To nije stav naučne zajednice, već imamo naučne dokaze da virus preti, a vakcina štiti. Kada neko obrnuto percipira, a to nije objektivno tako, imamo dve dimenzije - pravo na lično mišljenje koje mora da se uvažava, ali i kriterijume po kojima vrednujemo stavove u odnosu na to kakve su njihove posledice po zajednicu - kaže dr Janković.

Napominje da je vakcinacija pitanje javnog zdravlja, a ne identiteta.

- Poslednje što bismo hteli je da se ljudi dele na vakcinisane i nevakcinisane, kao da je to njihovo svojstvo. Nisu to svojstva, već izbori koji imaju bolje ili lošije posledice i zajednica mora da se odredi - kaže Janković.

Kaže da zajednica treba da ublaži posledice objektivno lošijeg izbora, na koji osoba ima pravo, na način koji ne ugrožava njegova esencijalna prava - a to su kovid propusnice: "Ulazak u kafić nije esencijalno ljudsko pravo i zamena teza je da se tretira kao takvo".

Slikovito opisuje da ima pravo da ne veruje u gravitaciju, ali da neće neko "manje poginuti" ako ga gurne s vrha zgrade.

Autor: