DOKAZANO: OVA VAKCINA JE 100 ODSTO EFIKASNA! Najnovije istraživanje potvrdilo sve, u Srbiji su je mnogi odabrali!

Vakcina protiv korona virusa kompanija Fajzer i Biontek bila je 100 odsto efikasna u zaštiti adolescenata između 12 i 15 godina, objavile su ove kompanije u ponedeljak.

Objavljeni su rezultati dugotrajnog ispitivanja na 2.228 mladih, koje sadrži statistike od sedam dana do više od četiri meseca nakon druge doze Fajzerove vakcine. Ovo istraživanje predstavljaće osnovu za planiranu dodatnu prijavu Upravi za hranu i lekove (FDA) za proširenje odobrenja vakcine za upotrebu kod adolescenata, saopštile su kompanije. Zaključak istraživanja je da se Fajzer vakcina pokazala 100 odsto efikasna kod adolescenata u borbi protiv korona virusa.

Podaci su prikupljani od novembra 2020. do septembra 2021. godine, tokom perioda kada je delta varijanta virusa "divljala" svuda u svetu. Istraživanje je urađeno u Sjedinjenim Američkim Državama. Vakcina je trenutno dostupna za osobe uzrasta od 12 do 15 godina u hitnim slučajevima, a to je odobreno još u maju ove godine.

"Dok globalna zdravstvena zajednica radi na povećanju broja vakcinisanih ljudi širom sveta, ovi novi podaci omogućavaju još veće poverenje u bezbednost i efikasnost naše vakcine kod adolescenata", rekao je izvršni direktor kompanije Fajzer Albert Burla u saopštenju.

Efikasnost vakcine je bila na konstantno visokom nivou u odnosu na pol, rasu i etničku demografiju, kao i gojaznost i komorbiditet, saopštile su kompanije. Takođe, nije bilo ozbiljnih zabrinutosti za bezbednost tokom perioda praćenja od najmanje šest meseci nakon druge doze vakcine. U ispitivanju je bilo 30 simptomatskih infekcija, sve u placebo grupi.

"Ovo su prvi i jedini otkriveni dugoročni podaci koji pokazuju sigurnost i efikasnost vakcine protiv kovid-19 kod osoba od 12 do 15 godina", rekao je Ugur Sahin, izvršni direktor i suosnivač Biontek kompanije. "Baza podataka koje smo prikupili iz kliničkih ispitivanja i nadzora u stvarnom svetu do danas jačaju bazu dokaza koji podržavaju snažnu efikasnost i povoljan bezbednosni profil naše vakcine protiv korona virusa među adolescentskom i odraslom populacijom", zaključio je on.

U Srbiji svako ko želi da se vakciniše Fajzer vakcinom to može da uradi na svim raspoloživim mestima za vakcinaciju. U opticaju su i sledeće vakcine - Sputnjik, Moderna, Astrazeneka i Sinofarm.