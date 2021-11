ĐERLEK: Smanjuje se broj obolelih, ali NEMA MESTA OPUŠTANJU!

Ðerlek je rekao da ga mnogo brine što deca u aktuelnom talasu nisu zaštićena.

Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Ðerlek izjavio je da je smanjenje broja novoobolelih dobar statistički podatak, ali da još uvek nema dovoljno argumenata za opuštanje jer, dodao je, imamo 5.400 ljudi u kovid bolnicama, više od 200 ljudi na respiratorima, a dnevno umire između 50 i 60 ljudi.

Ðerlek je rekao da se u poslednjih mesec dana beleži povećanje datih prvih, drugih i trećih doza i ocenio da je to uticalo na stabilizaciju epidemijske situacije.

Kako je rekao, dato je prvih doza 3,3 miliona, drugih doza 3,1 milion i trećih doza oko 1.400.000.

Naveo je da je najveći procenat vakcinacije od 78 odsto zabeležen u Preševu, da je Priboj na 67 odsto, Niš na 63 odsto, a Beograd na 62 odsto.

- To su zaista visoke brojke u odnosu na ostale gradove. Što se tiče začelja, tu je bez promene. Tutin je na 20 procenata, Lajkovac na 30 i Mionica na 31 odsto - istakao je Ðerlek.

Naglasio je da ga raduje što mladi shvataju značaj vakcinacije.

- To je bio do skoro katastrofalan rezultat. Međutim, u ovom trenutku mi imamo 27,8, skoro 28 posto vakcinisanih. Nije to brojka s kojom bi mogli da kažemo da je za veliko slavlje. Šta je uticalo? Iskreno da vam kažem, mislim kovid propusnice i ono što smo govorili, ljudi žele da uveče sede u kaficima i restoranima - smatra Ðerlek.

Ipak, dodao je da nisu svi mladi shvatili ozbiljnost koju korona virus nosi sa sobom i da će se na tome raditi razgovorima sa mladima.

Ðerlek je rekao da ga mnogo brine što deca u aktuelnom talasu nisu zaštićena.

- Zaista me brine što je zaustavljeno mnogo života koji prakticno nisu ni počeli. To je ogroman i nenadoknadiv gubitak. Mislim da svi mi smo roditelji i da treba da stavimo prst na čelo i da kažemo da li mi imamo pravo da ugrožavamo živote svoje dece, jer se uglavnom dešavalo da su nevakcinisani roditelji zarazili svoju decu - kazao je Ðerlek.

On je naveo da je u poslednja tri dana izdato oko 53.000 digitalnih sertifikata koji su kompatibilni sa propisima Evropske unije i ocenio da to govori da ljudi žele da putuju i iskoriste benefite vakcinacije.

Dodao je da će zeleni sertifikat usklađen sa EU za pet dana moći da se izvadi i u poštama širom Srbije, a kada je reč o starim sertifikatima, naveo je da je do sada izdato oko 2.166.000.

- Građani pokazuju na taj način koliko su bili odgovorni, a s druge strane, koriste benefit vakcinacije i žele da ostanu u restoranu posle 20 sati, jer im to omogućava odluka Kriznog štaba i na neki način pospešuju druge ljude da se vakcinišu - istakao je Ðerlek.

On je naveo da se boji da će doći neki novi soj virusa koji će više pogađati decu.

- Svaki izgubljen život je za mene tragedija, da će nam stvoriti veću tragediju od ove što trpimo, jer smo izgubili mnogo života - istakao je Ðerlek.

Podsetio je da u narednom periodu predstoje događaji koji su epidemiološki rizik - slave, dva Božića, Nova godina, veliki priliv naših gradana koji žive u inostranstvu.

- Treba sve to, na neki način, preživeti, a da se ne pogorša situacija - rekao je Ðerlek.

Na pitanje da li je rešenje uvođenje kovid propusnica za još neke prostore, Ðerlek je odgovorio da neće biti uvođenja kovid propusnica za druge objekte ukoliko ne bude pogoršanja epidemijske situacije.

Naglasio je da je u ovom trenutku rano razmišljati o tome da neke ustanove izađu iz kovid sistema i da će se sačekati da prođu rizični događaji.

