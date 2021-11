OVI PAROVI ĆE MOĆI DA DOBIJU 20.000 EVRA ZA PRVI STAN! Ministar otkrio sve detalje nove pomoći, ima JEDAN USLOV

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je mere kako bi se unapredila demografska situacija u našoj zemlji.

Ministar za demografiju i brigu o porodici Ratko Dmitrović kazao je da "država nije uzela kredit" da bi obezbedila stimulaciju građana, a prve tri mere su 300.000 dinara za prvo dete, olakšice za studente koji reše da postanu roditelji, kao i pomoć oko rešavanja stambenog pitanja. Vučić je prethodno najavio da će uskoro biti objavljeno i koliko će novca porodica dobiti za drugo dete, kao i da će ta suma biti još veća nego za prvo.

- Nije uzet kredit. Nađeno je ono što treba da se nađe u budžetu. Samo da vidimo kakve će rezultate te mere da daju. To je u okviru Zakona finansijske pomoći porodici koji je donet 2018. Stimulansi će biti za prvo, drugo, treće i četvrto dete. Mere koje je izneo predsednik su samo jedan deo - istakao je Dmitrović i naveo da će te mere biti na snazi do kraja januara.

Dmitrović navodi da je u pitanju kompleksan problem kada je reč o demografiji i naveo da nije u pitanju samo novac. Istakao je da je fertilitet u razvijenijoj i bogatoj Norveškoj 1,6, a u Srbiji 1,5. Govoreći o pomoći u rešavanju stambenog pitanja, odnosno 20.000 evra, on je naveo da treba videti sa pravnicima kako će to izgledati, ali je objasnio "da će sigurno uslov biti da su partneri u braku". Naveo je da će od januara većina stvari biti poznate.

- Ako neko ne želi da ima dete, to je potpuno legitimno i ne može novac da ga stimuliše. Ovo su ozbiljne sume novca za početak, kada se dece podiže. Posebno bih skrenuo pažnju na meru o studentima - mogućnost da bračni par od 20, 21, 22 godine starosti odluči da ima decu, ali studira. Ta studentkinja dobija olakšice, nema rokove, ne gubi godinu, odnosno može da završi fakultet do 26. godine (28. ukoliko je u pitanju medicinski fakultet). Nema obnavljanja godine, što je bitno - naveo je on i istakao da će studenti biti u mogućnosti da se dogovore sa profesorom kada je reč o polaganju ispita.

Dmitrović se osvrnuo na problem kod mladih žena kada je reč o zapošljavanju, jer poslodavci pitaju te osobe da li su udate i da li planiraju da imaju decu, te se onda u većini slučajeva desi da budu precrtane sa liste kandidata. Ministar smatra da se ovom merom rešava taj problem. On je aludirao na to da je bolje da žene u mlađim godinama formiraju porodicu.

- Žena koja rađa sa 23 godine, stopa sterilnosti kod nje je oko pet odsto, sa 30, 33 godine penje se na oko 55 odsto... - objasnio je Dmitrović i dodao:

Mi smo pali ispod sedam miliona stanovnika. Više dece se rodilo za vreme balkanskih ratova, odnosno Prvog i Drugog svetskog rata. Zašto bogati ljudi imaju jedno, eventualno dvoje dece? Tri opštine u Srbiji - Tutin, Preševo i Novi Pazar imaju visoki prirodni priraštaj, gde je islam dominantan. Kod njih porodica još nešto znači. Demografija ne može da se obnovi bez porodice.

Dmitrović je istakao da je zajedničko kod porodica sa više dece to što su vernici.

- Porodice koje imaju mnogo dece su skromnih materijalnih mogućnosti i ta finansijska situacija u kojoj su nije zbog toga što ih imaju više... Vole decu - naveo je ministar.

Govoreći o porodicama koje već imaju troje ili četvoro dece, on je istakao da te porodice već dobijaju pomoć, ali da se razmišlja o nekim dodacima. Takođe je objasnio da će biti razgovora o dečjem dodatku.