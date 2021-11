OVO SU 2 GLAVNA RAZLOGA DA RASPUST POČNE RANIJE! Dr Kon: Sledi period nepovoljnih epidemijskih događaja

Epidemiolog i član Kriznog štaba dr Predrag Kon kaže da ulazimo u period nepovoljnih epidemijskih događaja - zima, slavlja, slave, katolički, pa pravoslavni Božić. Ipak, kako kaže, optimista je da će se nastaviti pad broja novozaraženih.

Predrag Kon je rekao da postoje dva razloga što zimski rastpust za učenike treba da počne ranije.

"Otprilike u vreme katoličkog Božića naši ljudi koji rade na zapadu dolaze u našu zemlju, tamo je eksplozija delta plus soja korona virusa, koji mi još ovde nismo utvrdili da cirkuliše ali mislimo da je tu, ali nema dominaciju", dodaje Kon.

Takođe, navodi, u drugoj polovini decembra očekujemo dolazak virusa gripa, koji je u regionu već prisutan i dokazan.

"Verovanto je i on već kod nas, ali nije dostigao svoj potencijal. To je bitno zato što škole predstavljaju blizu milion ljudi koji su u zatvorenom prostoru, ako dodate roditelje i bake i deke, pola Srbije je na neki način vezanno za škole, da li rade ili ne rade. To jeste razlog, ne izlazi se sa datumom, to mora biti potpuno dogovoreno i sa prosvetom. Imali smo konsultacije sa premijerkom i jasno smo rekli i da bi bilo poželjno da bude 20. decembar i da bi bilo poželjno da tada bude, to je povezano i sa praznikom, Sveti Nikola je u nedelju, pre toga bi počeo raspust, koliko znam, 31. se planira, pa je to nekih desetak dana ranije", istakao je Kon.

Naglašava da se to ne može raditi bez Ministarstva prosvete tako da, kaže, ima značaja i šta oni odrede.

"Treba da zaključe ocene, odmah su reagovali i to sa pravom, zaposleni u prosveti. Na taj način se sprečava mogućnost da ono što uđe spolja preko dece dođe do rasejanja i to je razlog, da se spreči i grip, da se odloži da ne bi dva talasa došla istovremeno. Nadamo se da će gripa biti manje, prošle godine ga nismo ni otkrili. Dok god dominira sars-kov-2, grip će biti potisnust i neće biti toliko prisutan", ukazuje Kon.

Kada je reč o epidemijskoj situaciji, Kon je rekao da opadanje broja novozaraženih ima i ove nedelje.

"Imali smo i prošle, počelo je to otprilike sa početkom onog produženog raspusta, tada se počeo jasno videti pad. Očekuje se da se uspori pad naredne nedelje, vidi se već i danas. To je tako zato što od te dve stvari, kovid propusnice i produženi raspust, kog sad nema, očekujemo da vidimo šta će se desiti. Da li će stagnirati na oko 2.000 dnevno ili će krenuti blagi porast, tek ćemo videti, to ne može da se predviti toliko daleko unapred", naveo je Kon.

Rekao je da ulazimo u period nepovoljnih epidemijskih događaja – zima, slavlja, slave, katolički, pa pravoslavni Božić.

"Imamo mogućnost da sa raspustom utičemo na prirodni tok, imamo vreme za vakcinu koje treba maksimalno iskoristiti, ne znamo šta će biti sa virusom, ne može se mnogo unapred govoriti, ali jesam optimista", rekao je Kon.

